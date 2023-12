The Crown 6 Parte 2: Clip Esclusiva 'Il primo giorno sul set del Principe William'

Ed McVey, interprete del Principe William nell'ultima stagione di The Crown, ci racconta il suo primo giorno sul set dello show Netflix.

Approda oggi in streaming su Netflix la seconda parta della sesta e ultima stagione di The Crown. La lunga cavalcata attraverso la storia della famiglia reale inglese si conclude fermandosi poco prima dei giorni nostri dopo aver attirato l'attenzione del pubblico e le critiche di molti estimatori della Corona. Per celebrare l'uscita, Movieplayer.it vi offre una clip esclusiva estratto di un'intervista a Ed McVey, giovane interprete del Principe William, che racconta il suo primo giorno sul set.

Il gran finale di The Crown

Negli ultimi sei episodi di The Crown 6, Ed McVey è affiancato dal Luther Ford nei panni del Principe Henry. Insieme a loro ci sarà Meg Bellamy nei panni di Kate Middleton. Per tutti e tre gli attori questo è il debutto assoluto.

The Crown: Ed McVey in una foto della sesta stagione

Come rivela la nostra recensione della seconda parte di The Crown 6, una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente che segna la fine della breve esistenza di Lady D. Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all'Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l'onda dell'opinione pubblica. Con l'avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.

Da quando è approdata su Netflix nel 2016, la serie The Crown ha collezionato una pioggia di premi ricevendo 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (di cui 4 vittorie), 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni (con 21 vittorie in 4 stagioni) e altri ancora. La sesta e ultima stagione porterà alla conclusione le sessanta ore dello show che ha lanciato nell'olimpo delle star internazionali Claire Foy, Vanessa Kirby, Emma Corrin e Josh O'Connor.