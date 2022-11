The Crown 5: nel Regno Unito ha superato 1 milione di spettatori nel giorno del debutto

I dati raccolti in seguito al lancio inglese di The Crown 5 fanno ben sperare sul futuro di una serie che nel tempo è diventata molto preziosa per Netflix.

Sembra proprio che The Crown 5 abbia messo in chiaro il grande interesse del pubblico fin dalla sua pubblicazione nel catalogo Netflix, raggiungendo oltre 1 milione di spettatori soltanto nel Regno Unito nel giorno del debutto in streaming. Fra polemiche precedenti e successive questa nuova stagione ha sicuramente incuriosito, trattando di un periodo molto controverso per la corona inglese.

The Crown 5: Elizabeth Debicki in una scena della nuova stagione della serie Netflix

Entrando più nel dettaglio con questi dati, overnights.tv ha stimato che il 9 novembre, primo giorno di presenza della quinta stagione di The Crown in catalogo, la serie ha raggiunto 1.1 milioni di spettatori nel suolo prettamente inglese. I dati raccolti hanno come momento di partenza l'orario della sua pubblicazione, le 8:00 ora locale, e prendono in considerazione chiunque abbia visto almeno un episodio dell'ultima stagione su un televisore nel Regno Unito, escludendo quindi tutti coloro che hanno fruito del prodotto da laptop, tablet e cellulare.

Claire Foy: "Pensavo di non meritare il successo ottenuto con The Crown"

In base a quanto riportato da BARB (Broadcaster Audience Research Board) gli spettatori che sono rimasti davanti a The Crown 5 nella sua prima giornata su Netflix sono stati: 666.000 per il secondo episodio, 300.000 per il terzo, 147.000 per il quarto, seguiti dal quinto che ha oscillato fra i 100.000 e i 66.000. Questi dati, ovviamente, non possono fare altro che anticipare i futuri risultati cui la serie potrebbe ambire nei prossimi giorni.