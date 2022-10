The Crown 5 racconterà la relazione extraconiugale di Filippo, bufera sulla serie Netflix: "Troppo presto"

Quando manca un mese all'uscita di The Crown 5, una bufera mediatica si abbatte sulla serie Netflix, colpevole di introdurre dettagli intimi sulla relazione extraconiugale tra il Principe Filippo e Penny Knatchbull poche settimane dopo la morte della Regina Elisabetta.

L'ex segretario della Regina, Dickie Arbiter. ha detto al The Sun che "arrivando poche settimane dopo che la nazione ha deposto Sua Maestà accanto al Principe Filippo, questa è spazzatura molto sgradevole e, francamente, crudele. La verità è che Penny Knatchbull era un'amica di lunga data di tutta la famiglia. Netflix non tiene conto dei sentimenti delle persone".

L'esperta reale Ingrid Seward rincara la dose dichiarando che le scene inq questione sono "di pessimo gusto" e notando che "questa è finzione. Non c'è modo in un milione di anni che la Regina abbia discusso del suo matrimonio con nessuno. I reali probabilmente non lo guarderanno per la loro sanità mentale".

Un precedente report del Telegraph afferma che Buckingham Palace sarebbe preoccupato per la scelta dell'imminente stagione di The Crown di mostrare la "guerra totale" tra l'allora principe Carlo e la principessa Diana. Apparentemente il palazzo si sarebbe attivato per proteggere la reputazione di Carlo, e una fonte reale di alto livello ha detto al Telegraph che la serie è "un dramma, non un documentario". Nel frattempo, un amico del re ha definito The Crown "ricattatorio" e ha affermato che Netflix "non si farebbe scrupoli a rpvinare la reputazione delle persone", aggiungendo "ciò che la gente dimentica è che ci sono esseri umani reali e vite reali al centro di questo".

La quinta stagione di The Crown approderà su Netflix il 9 novembre. Jonathan Pryce interpreterà il Principe Filippo, mentre Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta. Il Principe Charles sarà interpretato da Dominic West, mentre Elizabeth Debicki sarà Diana Spencer.