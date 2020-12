The Crown 4: “Non ci sarà nessun disclaimer”, dice Netflix

The Crown 4: gli interpreti di Carlo e Diana in una scena

Netflix ha risposto alle proteste del Ministro della Cultura britannico sui contenuti di The Crown 4. Questi aveva contattato la società californiana chiedendo che fosse aggiunto un disclaimer sul fatto che la serie non è veritiera al 100%, poiché gli episodi più recenti - incentrati sulla figura di Lady Diana, da sempre un argomento scomodo per i diretti interessati - potrebbero danneggiare l'immagine della famiglia reale, rappresentata in modo meno lusinghiero del solito (alcuni hanno pesantemente insultato Carlo e Camilla sui social dopo il debutto della quarta annata dello show, dove si parla apertamente dell'adulterio del principe e del suo trattamento ostile nei confronti di Diana).

The Crown 4, Emma Corrin: "Abbiamo raccontato l'amore tra Carlo e Diana, non solo la tragedia."

The Crown 4: un'immagine della quarta stagione

Netflix ha risposto così, rilasciando la seguente dichiarazione a Deadline: "Noi abbiamo sempre presentato The Crown come un dramma - e abbiamo fiducia nel fatto che i nostri utenti capiscano che è un'opera fittizia basata a grandi linee su eventi storici. Per questo motivo non abbiamo in mente - né sentiamo il bisogno - di aggiungere un disclaimer." Al momento l'unica avvertenza presente, all'inizio di ogni episodio, riguarda solo l'eventuale presenza di contenuti forti, segnalata in alto a sinistra. La società di streaming ha anche mandato una missiva privata al Ministro della Cultura, al di là della risposta ufficiale a mezzo stampa.

The Crown 4, la recensione: quando la Corona viene scossa da nuovi eventi e personaggi

The Crown 4: Gillian Anderson è Margaret Thatcher

La quarta stagione della serie sui reali inglesi ha generalmente ottenuto consensi positivi, in particolare per le interpretazioni di Emma Corrin (Diana) e Gillian Anderson (Margaret Thatcher). Sono previste ancora due stagioni, ambientate negli anni Novanta e nei primi Duemila (non è stata fornita una timeline ufficiale, ma molti ipotizzano che l'episodio finale si svolgerà nel 2002). Il cast principale sarà composto da Imelda Staunton (Elisabetta II), Jonathan Pryce (Filippo), Dominic West (Carlo), Elizabeth Debicki (Diana) e Lesley Manville (Margaret). La quinta stagione dovrebbe debuttare nel 2022, rispettando l'intervallo di due anni tra un cast e l'altro.