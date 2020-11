The Crown 4, Emma Corrin: “Abbiamo raccontato l’amore tra Carlo e Diana, non solo la tragedia.”

The Crown 4: un'immagine della principessa Diana nella serie

Tra le serie più attese del catalogo Netflix per questo autunno c'è senza dubbio The Crown 4, quarta stagione di uno dei prodotti più amati del colosso dello streaming. Con un cast che vanta nomi come Olivia Colman, nei panni della Regina Elisabetta, e Helena Bonham Carter, in quelli di sua sorella Margaret già dalla precedente annata, mentre in questo nuovo ciclo di episodi faremo la conoscenza di Margaret Thatcher, interpretata da una Gillian Andreson meravigliosamente irriconoscibile nel ruolo dell'ex primo ministro inglese e con uno dei personaggi senza dubbio più attesi, la Lady Diana interpretata da Emma Corrin, incredibilmente somigliante alla defunta Principessa del Galles. Prima del lancio della quarta stagione di The Crown in catalogo abbiamo avuto la possibilità di parlare proprio con Emma Corrin insieme a Josh O'Connor, che interpreta il Principe Carlo e Erin Doherty, nel difficile ruolo della Principessa Anna.

The Crown 4: una foto di scena

Le prime domande vanno tutte sul rapporto tra Carlo e Diana, la cui travagliata relazione è stata al centro del gossip mondiale fino alla tragica e prematura scomparsa della Principessa. "Il primo periodo tra Carlo e Diana è molto diverso da ciò che viene dopo," ci racconta Josh O'Connor, che contestualizza il suo incontro con la futura moglie con altri importanti momenti della serie "The Crown 4 si apre con una storyline piuttosto drammatica per Carlo, che lo porterà a capire che è giunto il momento di sposarsi, di trovare qualcuno che sia veramente adatto a lui e al suo ruolo. Come se le stelle si fossero allineate, ecco che arriva Diana, così bella e perfetta, e lì comincia tutto. La loro, inizialmente, sembra quasi una storia alla Romeo e Giulietta, è come se fosse stato il fato ad unirli. Ma noi sappiamo come proseguirà la storia."

La vita di Diana nello show

The Crown 4: Emma Corrin e Josh O’Connor

La parola passa poi a Emma Corrin, che ci parla del suo personaggio: "L'arco narrativo di Diana nella serie è incredibile, davvero lungo, e copre momenti davvero importanti della sua vita. La incontriamo che ha 16 anni. Il primo incontro con Carlo è molto speciale, c'è questa sensazione che la loro relazione sarà veramente unica, ma poi la serie copre dieci o dodici anni della loro storia insieme. Moltissimo altro succede." La giovane attrice ci spiega poi che: "Diana non aveva idea di che cosa l'aspettava, o forse l'aveva solo in parte. Inizialmente è abbastanza brava a fare una buona impressione sulla famiglia, lo vediamo nella scena in cui incontra i reali nel castello di Balmoral, in Scozia. Lì sa che deve impressionarli, poi quando si trasferisce a palazzo, abbandonando il suo piccolo appartamento, la sua vita cambia completamente. Nessuno può prepararti a che cosa ti aspetta. Questo è qualcosa che la serie sceglie di raccontare: che cosa significa vivere in un mondo del genere?" Josh O'Connor ci racconta il suo punto di vista su come la loro relazione sia cambiata nel corso del tempo: "Vediamo subito problemi fra di loro quando vengono gettati in questo matrimonio praticamente combinato, problemi che dipendono dalla maturità di entrambi, ma anche e sopratutto dalle aspettative di Diana. Loro quasi non si conoscevano quando si sono sposati. Penso che però in realtà tra loro ci fosse molto amore, si amavano in realtà."

The Crown 4: gli interpreti di Carlo e Diana in una scena

Emma Corrin spiega che: "È stato molto difficile per noi, perché sapevamo come la storia è finita. Ma volevamo ricordare che c'era anche molto amore, non solo la tragedia. Ci dovevamo ricordare, mentre recitavamo, di interpretare anche i momenti felici. Quello che spero è che si sia capito che ci fosse anche molto amore tra i due."

Camilla, primo amore di Carlo, è sempre presente nello show, anche se le sue scene questa stagione sono molto limitate. Josh O'Connor ci spiega: "Non ci sono molte scene con noi tre insieme. Per noi era importante rappresentare il fatto che Camilla fosse sempre presente. A prescindere da quanto intimi potessero essere Diana e Carlo, Camilla era una presenza costante, viene nominata spessissimo. L'atmosfera sapeva in qualche modo di lei." "Le uniche due persone con cui Carlo parla sono Camilla e Anne", racconta sempre O'Connor: "Lui non parla con nessuno, loro sono le uniche persone con cui si sente sicuro, a suo agio. Sono davvero delle scene bellissime quelle in cui lui riesce ad aprirsi."

Delle passioni per potersi esprimere

The Crown 4: la regina in una scena

Anche la Principessa Anna non sta vivendo un periodo felice in questa stagione, sta passando infatti per un periodo di crisi relativo al suo matrimonio: "Egoisticamente parlando come attrice è bellissimo poter interpretare dei personaggi che stanno avendo dei momenti così travagliati", racconta Erin Doherty. "Anna non si trova in una situazione positiva e per lei è molto difficile, ma le difficoltà sono sempre presenti in questa famiglia ed è stato bello poter esplorare i momenti più duri della sua vita. La serie ci parla anche del suo rapporto con gli altri membri della famiglia: mi è piaciuto poter esplorare il suo rapporto con Carlo, con cui aveva una relazione molto stretta, soprattutto alla luce del suo nuovo matrimonio con Diana." La giovane attrice continua dicendo: "In questa stagione vediamo la fine del suo matrimonio e quello che lei decide di fare per reagire alla situazione, non ha l'aiuto della sua famiglia anche se prova a cercarlo. Inizialmente la conosciamo come qualcuno di estremamente risoluto, in questa stagione vediamo invece come il terreno sotto i suoi piedi comincia a tremare, e non sa assolutamente come reagire. Lei è così cocciuta e deve cominciare a valutare in maniera completamente diversa la sua vita. È una cosa incredibile da vedere e Carlo va incontro ad un percorso simile."

Una scena della quarta stagione di The Crown

Sia Anna che Diana coltivano delle passione che gli permettono di esprimersi, anche tra le rigide regole della vita da reali. "Il rapporto di Ann con l'equitazione è qualcosa di davvero incredibile. Per lei interagire con i cavalli è un modo molto efficace di sfogarsi. Riusciamo a capirla meglio in questo modo. Anna riesce a dimenticare tutto quello che le sta capitando nella vita mentre sta cavalcando" sottolinea Erin Doherty. Emma Corrin, invece, ci racconta del rapporto di Diana con la danza: "Era il suo modo di esprimersi, di processare quello che le stava accadendo e i suoi sentimenti. Quando si è trasferita al castello reale credo che abbia pensato di aver perso parte della sua identità precedente, si è aggrappata alle cose che amava."

Un villain o semplicemente vittima degli eventi?

The Crown 4: Emma Corrin e Josh O’Connor in una scena

Carlo, nel raccontare la relazione tra lui e Diana, è sempre visto come il "cattivo". Josh O'Connor ha commentato spiegando che "per poterlo interpretare ho dovuto simpatizzare con lui. Carlo non è cattivo e ho provato a capire come la sua vita e il suo matrimonio fossero complicati. Siamo esseri umani ed in coppia siamo comunque destinati a scontrarci, poi nel suo caso devi aggiungere tutti gli altri fattori che rendevano la sua vita così difficile: Carlo si sente isolato, solo, distante dai suoi genitori. Lui in fondo ama Diana, c'è moltissimo amore, anche se è un amore diverso da quello che prova per Camilla. Lui prova a fare la cosa giusta per lei e poi per i loro figli. Non mi sono mai sentito come se dovessi interpretare un villain, era solo una persona arrabbiata e frustrata."

I costumi più iconici

Tra i momenti più emozionanti della stagione c'è senza dubbio la cerimonia di matrimonio tra Carlo e Diana, in cui possiamo vedere il famosissimo ed iconico abito da sposa indossato dalla Principessa del Galles. Emma Corrin ci racconta: "L'abito più iconico di questa stagione è senza dubbio quello da sposa. Ci sono volute più di dieci persone che mi aiutassero ad indossarlo." Poi l'attrice continua parlando degli altri incredibili costumi indossati : "Ho amato i costumi creati per la serie, hanno fatto un lavoro incredibile nel ricreare i vestiti indossati da Diana. Sono praticamente identici a quelli che lei metteva. Quello che amo di questa serie è proprio l'arco narrativo vissuto da Diana: quando la incontri per la prima volta non ha assolutamente senso della moda, ma poi nel tempo cambia completamente, durante la stagione scopre chi è veramente e lo esprime con i vestiti."

The Crown 4, una scena con Emma Corrin

Anche Erin Doherty commenta la cura con cui sono stati creati i costumi indossati durante The Crown: "Le persone dietro le quinte che creano questi capolavori sono davvero bravissime, preparatissime. Come attori è una grande responsabilità indossarli. Anche Anne era molto alla moda, la moda era un modo per lei e per le altre donne di esprimersi, sopratutto perché avevano nella loro vita così tante restrizioni. La moda è un modo di far sentire la loro voce. Vedere cosa scelgono di indossare è quindi un modo per comprendere meglio i personaggi."