The Crown 4: la data di uscita su Netflix annunciata dal teaser trailer

The Crown 4 ha finalmente una data di uscita: il 15 novembre 2020 il premio Oscar Olivia Colman vestirà per l'ultima volta su Netflix i panni regali della regina Elisabetta II.

L'attesa data di debutto dei nuovi episodi di The Crown, però, non è la sola novità introdotta dal teaser trailer (che trovate in alto): per la prima volta dall'annuncio, compaiono sia Gillian Anderson nel ruolo del Primo Ministro Margaret Thatcher, sia la quasi esordiente Emma Corrin in uno dei personaggi più attesi dell'intera serie: la giovanissima Lady Diana Spencer.

La quarta stagione di The Crown ci riporterà sul finire degli anni '70: la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sua famiglia sono occupati a salvaguardare la linea di successione, assicurandosi di trovare la sposa più adatta per il principe Carlo (Josh O'Connor), che a 30 anni è ancora celibe. La nazione inizia a risentire dell'impatto delle politiche di divisione introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna inglese investita della carica di primo ministro. Tra lei e la regina sorgono tensioni che peggioreranno quando la Thatcher guiderà il Paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all'interno del Commonwealth. Mentre la storia d'amore tra Carlo e una giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) regala una favola estremamente necessaria all'unione del popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale è sempre più divisa.

Come comunicato da Netflix a luglio, The Crown 4 sarà seguita da altre due stagioni, quelle conclusive, che vedranno Imelda Staunton interpretare il ruolo della regina, Jonathan Pryce quello del consorte Principe Filippo ed Elizabeth Debicki quello di Lady Diana.