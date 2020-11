The Crown 4 conterrà scene esplicite sulla bulimia, di cui Lady Diana soffriva

In The Crown 4 ci saranno tre episodi contenenti scene esplicite relative ai disturbi alimentari di cui soffriva Lady Diana, interpretata da Emma Corrin.

Emma Corrin, attrice che in The Crown 4 interpreterà Diana Spencer, ha rivelato di aver chiesto agli sceneggiatori di aggiungere scene esplicite riguardanti la bulimia e quindi i disturbi alimentari di cui soffriva la principessa di Galles.

The Crown 4: gli interpreti di Carlo e Diana in una scena

Ciò che rende The Crown, sin dal suo debutto su Netflix nel 2016, una delle opere più amate dell'universo seriale, è soprattutto la fedeltà ai dettagli relativi alla storia che nel corso dei decenni ha visto protagonista Elisabetta II e la famiglia reale britannica. Gli attori scelti per impersonare i vari membri della royal family risultano assai somiglianti e dunque assolutamente credibili agli occhi del pubblico. Per quanto riguarda la quarta stagione della serie tv, disponibile su Netflix dal 15 novembre, l'attenzione dei fan sarà rivolta soprattutto ad Emma Corrin attrice scelta per interpretare Lady Diana, la principessa scomparsa nel 1997, rimasta nel cuore dei cittadini britannici e di milioni di persone nel mondo.

Intervenuta a Radio Times insieme a Josh O'Connor, interprete del principe Carlo, Corrin ha detto che ammirava la defunta principessa anche per il fatto di aver parlato pubblicamente della bulimia di cui soffriva e per questo ha chiesto agli sceneggiatori di includere scene di Diana che vomitava, per testimoniare meglio i suoi disturbi alimentari. Parlando delle scene sviluppate con il suo istruttore, Corrin ha detto: "Abbiamo lavorato sul suo linguaggio del corpo e abbiamo messo insieme un documento che abbiamo inviato al team di sceneggiatura, dicendogli: 'Potreste includere alcune di queste cose nella sceneggiatura perché ci piacerebbe valorizzare quelle scene?'. Ho sentito che se volevamo rappresentare la bulimia in modo onesto, dovevamo mostrarla effettivamente, altrimenti diventa un disservizio per chiunque l'abbia vissuto davvero". L'attrice ha quindi aggiunto: "Non credo che dovremmo rifuggire da quelle conversazioni; Diana è stata molto sincera riguardo alla sua esperienza con la bulimia e la ammiro così tanto per questo".

Ricordiamo che la stessa Diana Spencer ha parlato per la prima volta della sua battaglia con la bulimia durante un'intervista con Martin Bashir nel 1995. The Crown inserirà un avvertimento per gli spettatori prima degli episodi che includeranno le scene in questione. Secondo The Sun, l'avvertimento in questione apparirà sullo schermo prima di tre dei dieci episodi della quarta stagione, pronti a raccontare gli eventi compresi tra il 1979 ed il 1990.