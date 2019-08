The Crown 3: Netflix annuncia la data della nuova stagione con un teaser

Netflix ha annunciato con un teaser la data ufficiale di debutto di The Crown 3, la fortunata serie sulla famiglia reale inglese che vedrà il debutto di Olivia Colman.

Un brevissimo teaser ha annunciato la data di debutto di The Crown 3, la pluripremiata serie Netflix che tornerà il 17 novembre con i nuovi, attesissimi episodi. Così, alla fine, il piccolo spoiler, risalente a qualche settimana fa, di Tobias Menzies, l'Edmure Tully de Il Trono di Spade, si è rivelato veritiero. E a proposito di Menzies: l'attore farà il suo debutto nello show dedicato alla famiglia reale inglese con il ruolo che per le precedenti due stagioni è stato di Matt Smith, quello del principe Filippo. Al suo fianco il premio Oscar Olivia Colman, che vestirà i panni della regina Elisabetta più adulta, personaggio che ha già fruttato, dal 2016 in poi, un Emmy e un Golden Globe a Claire Foy. Nel cast della terza stagione anche Helena Bonham Carter, che vestirà i panni di Margaret al posto di Vanessa Kirby. Joshua O'Connor interpreterà il principe Carlo e Emerald Fennell Camilla Parker Bowles.

Netflix ha già annunciato la presenza di Emma Corrin e Gillian Anderson nei panni rispettivamente di Diana e Margaret Tatcher, anche se sarà difficile incontrare i due personaggi già nel corso della stagione 3. D'altronde i nuovi episodi affronteranno il periodo che va dal 1964 al 1977(e il fidanzamento del principe Carlo con Lady D risale invece al 1981). Sempre Tobias Menzies ha svelato che la nuova stagione parlerà anche della missione dell'Apollo 11 e dello sbarco sulla Luna. Ci sarà spazio anche per il divorzio tra la principessa Margherita e il conte di Snowdon, oltre alla nomina di Carlo come Principe del Galles e, naturalmente, al suo incontro fatale con Camilla Parker Bowles.