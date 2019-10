The Crown 3: Helena Bonham Carter ha parlato con lo spirito della Principessa Margaret

The Crown 3 arriverà su Netflix a novembre e Helena Bonham Carter ha svelato che ha assunto una medium per contattare la Principessa Margaret per ottenere la sua approvazione e avere dei consigli utili.

The Crown mostrerà Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e l'attrice, intervistata da The Guardian, ha svelato di aver assunto una medium per contattare lo spirito della nobildonna e chiederle dei consigli utili da seguire nella sua interpretazione.

La preparazione dell'attrice per il ruolo nella serie Netflix sembra sia stata piuttosto elaborata e complessa, comprendendo la lettura di molte biografie dedicate alla Principessa, incontri con un astrologo e un grafologo e, secondo quanto dichiarato dalla Helena Bonham Carter, sedute spiritiche in vista delle riprese della terza stagione di The Crown.

La star ha rivelato: "Ha detto, apparentemente, di essere felice che avessi ottenuto la parte. La cosa più importante, per me, quando interpreto un personaggio realmente esistito è avere in un certo senso la sua benedizione perché si ha una responsabilità". Helena ha quindi aggiunto: "Quindi le ho chiesto: 'Ti va bene se ti interpreto?'. Ha risposto: 'Sei migliore rispetto alle altre attrici... a cui stavano pensando'. Non ammetteranno chi era, si trattava di me e qualche altra attrice. Questo mi ha fatto pensare che forse è qui, perché è qualcosa che Margaret avrebbe detto. Era davvero brava a farti dei complimenti e distruggerti in contemporanea. Poi ha detto: 'Ma devi sistemarti e devi essere maggiormente curata e ordinata'. Ha aggiunto: 'Sistema il modo in cui fumi. Fumavo in un modo davvero particolare. Ricordatene - questo è un appunto importante - il bocchino era un'arma di espressione, non solo era utile per fumare'".

L'attrice ha poi chiesto consigli a tre donne che hanno lavorato per Margaret, alcuni membri della sua famiglia e amici molto vicini alla Principessa: "La amavano e sono stati davvero felici nel parlare di lei perché ne sentono la mancanza". Bonham Carter ha poi concluso spiegando la sua opinione della sorella della sovrana britannica: "Non era affatto determinata, era profondamente vulnerabile, e spesso l'attacco è la miglior forma di difesa. Ha fumato per tutta la vita e beveva. Era come se non avesse uno strato in più a difenderla... Semplicemente non poteva fingere ed è una mancanza terrificante quando si è famosi e devi incontrare tutte queste persone. Qualsiasi cosa passasse per la sua mente usciva dalla sua bocca. Era come una bomba ad orologeria".

The Crown ritornerà su Netflix il 17 novembre.