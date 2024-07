The Crow - Il Corvo: Bill Skarsgård è il nuovo Eric Draven nel poster del remake

La Lionsgate ha pubblicato un nuovo poster per The Crow - Il corvo, dando ai fan un'altra occhiata all'Eric Draven di Bill Skarsgård.

Il personaggio, che risorge dalla morte per vendicare l'omicidio suo e della sua ragazza, è il protagonista centrale del film ed è stato precedentemente portato sullo schermo da Brandon Lee, il figlio dell'icona di Hollywood Bruce Lee.

La locandina presenta un'immagine chiara e completa del Corvo, affiancato da un esercito di corvi che formano come un mantello. Potete vederlo qui sotto.

The Crow - Il corvo: poster

Il remake sta dividendo ampiamente il pubblico

I primi sguardi sul personaggio interpretato da Skarsgård sono stati discordanti: alcuni fan sono pronti a vedere come risulterà una versione più grintosa e accurata della storia nei fumetti, mentre altri si sono fatti beffe del suo aspetto. Finora, il regista Rupert Sanders non si è messo sulla difensiva, aspettando apparentemente di vedere se il film avrà fortuna al box-office.

Il corvo, la reazione dei fan alle foto del remake: "Bill Skarsgård sembra il Joker di Jared Leto"

The Crow - Il corvo è stata una delle produzioni più travagliate degli ultimi tempi, con numerosi cambi di regista, star e persino studios nel corso del suo sviluppo e della sua produzione. Il film è interpretato da Skarsgård (IT), dalla cantautrice FKA twigs (Honeyboy) e da Danny Huston (Succession) e, a quanto si dice, è un riavvio completo della storia, il che significa che probabilmente adatterà la stessa serie di fumetti del primo film de Il corvo, uscito nel 1994.

Quel film fu un grande successo, con una colonna sonora di successo e un'estetica che era già avanti rispetto al suo tempo. Il film ha generato tre sequel, The Crow: City of Angels (1996), The Crow: Salvation (2000) e The Crow: Wicked Prayer (2005), anche se in breve tempo è diventato un franchise direct-to-DVD.