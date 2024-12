The Crow - Il corvo: ecco perché il film con Bill Skarsgård merita un'altra chance in 4K UHD

Il nuovo adattamento dell'omonimo fumetto del 1989, scritto e disegnato da James O'Barr, al quale si ispirava anche la pellicola cult del 1994 firmata da Alex Proyas con protagonista Brandon Lee, solo parzialmente ha soddisfatto le attese dei fan. Anche se bisogna riconoscere che nel nuovo The Crow - Il Corvo, diretto da Rupert Sanders, Bill Skarsgård riesce a fornire una suggestiva versione di Eric Draven e a dare spessore alla sua vendetta grazie al carisma e all'indubbio magnetismo dell'attore svedese.

Una suggestiva immagine di Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven

Va anche detto che se attorno a Il corvo di trent'anni fa il mito si era creato anche grazie alla morte di Brandon Lee durante le riprese, anche il nuovo adattamento ha vissuto molte traversie, anche se non così tragiche. Fatto sta che però in ambito homevideo, grazie a Eagle Pictures possiamo solo inchinarci davanti a un'ottima edizione de The Crow - Il Corvo, soprattutto quella in 4K UHD a due dischi che abbiamo potuto apprezzare, arricchita anche da corposi extra e una bella card da collezione. Un'occasione dunque per dare un'altra chance a questo nuovo adattamento, cercando di esaltarne le caratteristiche migliori.

Video 4K perfetto per catturare le suggestioni visive de The Crow - Il corvo

L'edizione 4K UHD di The Crow - Il corvo

Se The Crow - Il corvo può lasciare più di qualche perplessità in ambito artistico, di sicuro può vantare molte scene spettacolari nonché un look accattivante decisamente dark. Insomma al film va riconosciuta comunque una suggestione visiva che viene catturata in modo mirabile dal video 4K UHD dell'edizione Eagle Pictures, che offre un dettaglio stupendo e soprattutto un quadro che rimane solidissimo a discapito di immagini rese complicate da repentini cambi di luminosità.

Bill Skarsgård in un'impressionante scena de The Crow - Il corvo

Nonostante le difficoltà, però, la nitidezza è sempre perfetta, con Dolby Vision e HDR che riescono ad aggiungere anche un tocco in più a livello di intensità e brillantezza cromatica a immagini per gran parte del film virate a toni più freddi e verdastri. Ma come detto ci sono momenti profondamente diversi che il video asseconda in maniera fluida e morbida, senza scossoni visivi. Fedele al girato anche la grana digitale che si fa più molto evidente in alcuni flashback, come nella scena di apertura con un cavallo intrappolato nel filo spinato.

The Crow - Il Corvo, la recensione: Eric Draven torna a vivere grazie alla prova di Bill Skarsgård

Audio: la bella sorpresa del Dolby Atmos italiano

Bill Skarsgård in una scena con FKA Twigs.

Cosa rarissima, sul fronte audio ha avuto un trattamento migliore la lingua italiana, che in questa edizione Eagle presenta una traccia Dolby Atmos (con core TrueHD) davvero eccellente, mentre l'inglese si ferma a un comunque ottimo DTS HD 5.1. Inutile sottolineare come il film viva anche di molte suggestioni sonore, per cui ben venga un Dolby Atmos capace di immergere letteralmente lo spettatore dentro un vortice di suoni ambientali che vanno dallo spaventoso gracchiare di un corvo a eventi meteorologici come la pioggia che coinvolgono non solo l'asse anteriore e i surround, ma anche in qualche occasione i canali di altezza, con un'attività aerea presente ma non invasiva. Effetti e colonna sonora mettono tra l'altro in moto il sub in maniera decisa con bassi potenti e sempre energici, che comunque non influiscono mai sulla chiarezza e la pulizia dei dialoghi.

The Crow - Il Corvo: ma che ne sanno i Duemila del film con Brandon Lee?

Gli extra: ben 100 minuti tra making of, scene eliminate e curiosità

Una suggestiva immagine de The Crow - Il corvo

Notevole anche il reparto degli extra con quasi 100 minuti di contributi. Il pezzo forte della sezione è certamente Making of: Il vero amore non muore mai", un lungo documentario di 66 minuti diviso in più parti che copre tutti gli aspetti della progettazione, la produzione e la realizzazione del film, il tutto corredato da interviste a membri del cast e della troupe. A seguire alcune scene eliminate per un totale di 6 minuti, poi Romanticismo e oscurità: la colonna sonora (11' e mezzo), sulla musica del film con il compositore Volker Betelmann. Troviamo poi "Ogni film è un miracolo": tributo a Edward R. Pressman (11') dedicato al produttore, Rinascere per vendicarsi (2') dedicata ai suggestivi titoli di testa e infine il trailer.