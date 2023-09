The Creator: John David Washington ha rischiato di perdere il ruolo.....per colpa di Star Wars!

Arriverà a breve nelle sale italiane The Creator, nuovo film sci-fi diretto da Gareth Edwards che già aveva appassionato i fan di Star Wars con lo spinoff Rogue One, uscito nel 2016. In una recente intervista ai microfoni di The Wrap il regista ha raccontato un curioso aneddoto sul casting di John David Washington, spiegando il suo timore nei confronti del comportamento del noto attore.

"Eravamo ancora in piena pandemia e John è entrato nella stanza con addosso una mascherina. Ma non una mascherina qualsiasi, era di Star Wars. E ho pensato che si fosse presentato al casting soltanto per via di Rogue One. Poi ci siamo seduti e mi ha detto che era un grande fan di Star Wars e del mio lavoro. Da lì in poi abbiamo trovato la nostra alchimia".

The Creator: per la critica è il miglior film fantascientifico dell'anno: "Tra Akira e Terminator 2"

The Creator, le reazioni entusiaste della critica

Il nuovo film di Gareth Edwards sta ottenendo elogi dalla stampa internazionale con alcuni che lo stanno definendo un "capolavoro di fantascienza originale". Tra le varie reazioni online, possiamo leggere: "The Creator è sorprendentemente bello. Il miglior film dell'anno e il miglior film di fantascienza degli ultimi anni". Ancora: "Pur attingendo a ispirazioni identificabili, The Creator è una delle migliori epopee sci-fi originali degli ultimi anni. Divertente, coinvolgente e profondo a tutti i livelli. Gareth Edwards costruisce un mondo coinvolgente e lo riempie di personaggi convincenti. Assolutamente radicale".

The Creator uscirà nelle sale italiane il 28 settembre 2023.