The Creator: il final trailer del film diretto da Gareth Edwards

Il 29 settembre debutterà nelle sale americane il film The Creator, il nuovo progetto diretto da Gareth Edwards, e il final trailer regala nuove sequenze del progetto.

Il video si apre con una riflessione sul paradiso, dando poi spazio al rapporto tra un'avanzata Intelligenza artificiale e l'uomo che dovrebbe distruggerla, il tutto mentre intorno a loro è in corso una guerra.

La trama del film

The Creator è ambientato durante un periodo una guerra futura tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale. Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l'inafferrabile architetto dell'avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra... e all'umanità stessa.

Joshua e la sua squadra di agenti d'élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall'IA solo per scoprire che l'arma apocalittica, che è stato incaricato di distruggere, è un'IA con le sembianze di una bambina. Diretto da Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla), The Creator è interpretato da John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals), Ken Watanabe (Inception), Sturgill Simpson (Io e Lulù), l'esordiente Madeleine Yuna Voyles e la vincitrice dell'Academy Award Allison Janney (Tonya).

The Creator: le aspettative sul film di Gareth Edwards

La sceneggiatura è di Edwards e Chris Weitz, da un soggetto di Edwards. The Creator è prodotto da Gareth Edwards, p.g.a., Kiri Hart, Jim Spencer, e Arnon Milchan, mentre Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer e Zev Foreman sono i produttori esecutivi.