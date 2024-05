The Creator: la versione blu-ray del film di Gareth Edwards è in sconto su Amazon

Su Amazon, grazie a un'offerta a tempo, è attualmente possibile recuperarre The Creator in versione blu-ray in sconto.

Il genere della fantascienza si presta da sempre alla creatività degli artisti e creativi più disparati, accogliendo al suo interno storie e racconti che hanno pure fatto la storia del grande schermo. Gli esempi in questo senso sono parecchi e non stupisce il fatto che anche gli autori contemporanei dietro la macchina da presa continuino a lasciarsi ispirare dal passato, sia remoto che recente. Non è infatti difficile scorgere questo processo nelle radici alla base dei loro personalissimi universi narrativi nei quali sono palesi i richiami degli altri che hanno lavorato allo stesso modo in precedenza. Un esempio di cielo troviamo nel recente The Creator di Gareth Edwards.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare la versione blu-ray di The Creator in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, il film è disponibile a 13,21€, con uno sconto del 10% sul prezzo più basso recente. Se intenzionati al recupero, o ad avere dettagli in più sull'articolo cinematografico in questione, passate dal box qui sotto. Vi ricordiamo che si tratta di un'offerta a tempo.

The Creator in blu-ray

Dal regista di Rogue One: A Star Wars Story Gareth Edwards, The Creator racconta di un universo in cui la razza umana sta vivendo un conflitto con un'avanzatissima IA (Intelligenza Artificiale). Quando tutto sembra immobile, però, la notizia della nascita di un'arma potentissima, da parte dell'Architetto della IA, mette in crisi gli equilibri, spingendo il protagonista della storia in una missione che lo coinvolgerà in prima persona in qualcosa di inaspettato.

Se avete apprezzato The Creator al cinema, approfittate di questo temporaneo sconto su Amazon per collezionare il lungometraggio in una versione visiva da non sottovalutare affatto.