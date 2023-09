The Creator, per Gareth Edwards è come 'il figlio di Terminator e un film di Malick'

The Creator uscirà nelle sale italiane il 28 settembre prossimo, con Gareth Edwards che lo ha definito come un incrocio tra Terminator di James Cameron e un film di Terrence Malick, con il suo caratteristico lirismo visivo.

The Creator è ambientato in un mondo in cui l'umanità è in guerra con i robot controllati dall'IA, che si dice abbiano un'arma segreta che potrebbe ribaltare la situazione a loro favore. Tuttavia, quando l'ex soldato umano delle forze speciali Joshua scopre che la presunta arma dell'IA è in realtà un bambino robot dell'IA, inizia a mettere in discussione tutto ciò che pensava di sapere sia sulla parte umana che su quella IA del conflitto.

La critica ha già salutato The Creator come al miglior film di fantascienza dell'anno.

Durante un'intervista esclusiva con Screen Rant, Edwards ha parlato di come ha ritratto i robot nel film. Ha spiegato in che modo sono diversi da quelli di Terminator e ha anche raccontato come e perché ha voluto che gli attori si appoggiassero alla loro umanità, rivelando che i robot "pensano di essere umani".

"Io adoro Terminator, e quindi è come se ci stessimo appoggiando sulle spalle di un gigante. Stiamo facendo un film sull'intelligenza artificiale. E quindi credo che la cosa che mi interessava davvero fare era far vedere quanto tutti fossero umani. La cosa divertente è che gli attori che arrivavano sul set e dovevano interpretare un robot e chiedevano: 'Allora, il robot, come si muove? Parla?' e io "No, no, no. Dimentica, non sei un robot. Sei un umano. Loro pensano di essere umani".

Edwards ha proseguito: "Fingiamo che non sia un film di fantascienza. Alla fine ho smesso di dire alle persone se erano IA o no. Non volevo che si comportassero in modo diverso. Volevo che fossero completamente naturali. E il bello dell'Industrial Light Magic è che abbiamo potuto aspettare la post-produzione e non avevamo quelle stupide tute con tutti i puntini.

"I miei momenti preferiti del film sono quelli in cui c'è un robot che fuma o che fa qualcosa di simile a un bambino o a una cosa che si potrebbe vedere in un film di Terrence Malik, ma in realtà è James Cameron. È come se i due avessero avuto un figlio o qualcosa del genere. Quello era il Santo Graal di ciò che stavamo cercando di ottenere".

Sempre in questi giorni, Edwards è tornato a parlare delle discusse riprese aggiuntive di Rogue One: A Star Wars Story.