Rogue One: Gareth Edwards rimpiazzato da Tony Gilroy durante i reshoots? Ecco la verità

Da quando Lucasfilm è stata acquisita dalla Disney, ci sono state diverse difficoltà negli nani nella gestione dei registi e tra questi rientra anche Gareth Edwards, autore di uno dei film di Star Wars più apprezzati da critica e pubblico: Rogue One.

All'epoca venne scritto che Edwards era stato sostituito da Tony Gilroy nel corso delle riprese aggiuntive del film. Ora il regista ha parlato apertamente di quelle voci. In una nuova intervista di Variety, Edwards ha fatto una smorfia contro l'idea di essere stato sostituito sul set del suo film di Star Wars.

"L'unica cosa che posso dire è che sono stato incredibilmente fortunato", ha detto Edwards. "Sono riuscito a fare un film di 'Star Wars'. Ho vinto la lotteria, in questo senso. L'idea che una persona privilegiata come me possa in qualche modo insinuare che sia stata qualcosa di diverso dall'esperienza straordinaria che è stata in qualche modo - come dire, non ho alcuna empatia per quella persona, e non voglio nemmeno essere quella persona".

Rogue One, Gareth Edwards: "Ho paura di svegliarmi e scoprire che è un sogno"

Attualmente, Edwards sta promuovendo l'uscita del suo nuovo film, The Creator, e le prime reazioni della critica sono largamente positive. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 28 settembre prossimo.

Co-sceneggiatore di Rogue One: A Star Wars Story, Gilroy ha poi creato la serie prequel Andor, con protagonista Diego Luna.