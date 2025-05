The Couple verso la chiusura anticipata: i concorrenti rompono il silenzio tra dubbi e rivelazioni

Che The Couple non stesse convincendo era ormai evidente, ma ora sono gli stessi concorrenti a lasciar trapelare quanto da settimane si mormora nei corridoi Mediaset: lo show sta per chiudere in anticipo. Il nuovo reality condotto da Ilary Blasi, nato con l'ambizione di rilanciare il genere sulla rete ammiraglia, si è rivelato un ennesimo flop in una stagione già complicata per Mediaset, tra fiction sottotono e reality che non hanno saputo coinvolgere il pubblico.

I concorrenti rompono il silenzio: "Ci restano solo due settimane"

Nella puntata andata in onda ieri sera, Ilary Blasi non ha menzionato direttamente la possibile chiusura anticipata, ma nel gruppo dei concorrenti si respira un'aria di attesa mista a rassegnazione. Le telecamere hanno infatti colto diverse dichiarazioni che confermerebbero l'imminente fine del programma, inizialmente previsto per otto puntate.

Tra i primi a parlarne, come riportato da Biccy, è stato il Pierangelo Greco che ha detto: "Ma quindi la prossima è sempre di domenica, giusto? Poi ce ne sono altre due? Secondo voi quando faranno la finale?. A rispondere è stato Stefano Oradei, che ha ipotizzato: "Sulla carta potrebbe chiudere una settimana prima. Boh, non si sa ancora."

Manila Nazzaro ha aggiunto: "Ce lo diranno loro, secondo me domenica lo sapremo in diretta. Ilary dirà 'benvenuti alla semifinale'. Comunque a me dispiace che siano usciti i fratelli, ancora non era stato raccontato nulla di loro", riferendosi a Danilo e Fabrizio Mileto, i concorrenti Nip eliminati ieri durante un televoto flash. Poco dopo, il compagno di gioco di Jasmine Carrisi ha ripreso la parola per dire: "Sarà una settimana bella intensa perché potrebbe essere la penultima."

Cercando di non farsi sentire, Laura Maddaloni ha sussurrato: "Hanno anche detto 'siamo quasi alla fine', quindi è in anticipo." Poco prima che la regia censurasse la conversazione, Antonino Spinalbese ha spiegato la sua percezione: "Adesso ci sono due settimane al massimo, quattordici giorni, che è la metà del tempo di quello che abbiamo già trascorso qui."

Un milione di euro in palio: il motivo per cui il reality non è stato tagliato subito

A confermare i rumors è anche Fanpage, che rivela i motivi per cui Mediaset non ha già tagliato corto: "Nei corridoi si chiacchiera di uno stop immediato, ma così non sarà. C'è un dettaglio che obbliga a continuare ancora per un po': il montepremi da un milione di euro. Anche se in forma ridotta, serve una conclusione." Secondo quanto raccolto dalla testata, il programma dovrebbe andare avanti ancora per due o tre puntate al massimo.

Ora resta da capire se e quando Ilary Blasi comunicherà ufficialmente l'anticipo della finale e se gli ascolti modestissimi della puntata del 4 maggio, vista solo 951.000 spettatori pari al 7,65% di share, convinceranno i vertici di Cologno Monzese a dare un'altra chance al programma o decideranno la chiusura immediata del reality show.