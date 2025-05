Ascolti TV domenica 4 Maggio: trionfa Stefano De Martino, The Couple trascina Mediaset ai minimi storici

Prevedibile successo di Rai 1 con lo speciale Affari Tuoi al 27,9% di share, mentre il reality The Couple di Ilary Blasi crolla al 7,7%, segnando il peggior risultato stagionale per Mediaset.

La serata di domenica 4 maggio ha offerto uno scontro televisivo decisamente impari. Da un lato, Rai 1 ha puntato sulla leggerezza e sul divertimento di Affari Tuoi Speciale con gli ospiti di STEP, dall'altro Mediaset ha proposto il reality The Couple, naufragato negli ascolti. Le altre reti si sono difese, ma la vera protagonista della serata è stata l'irresistibile squadra capitanata da Stefano De Martino.

Stefano De Martino domina la serata

A vincere nettamente la sfida degli ascolti è stata Rai 1. Lo speciale di Affari Tuoi con gli ospiti del mondo di Stasera Tutto è Possibile ha incollato davanti al televisore 5.291.000 spettatori, pari al 27,9% di share. Stefano De Martino, insieme alla sua famiglia di STEP, ha portato in scena la sua formula vincente fatta di musica, comicità e caos, uniti al classico gioco dei pacchi, infliggendo il colpo di grazia a The Couple.

Ilary Blasi tocca il fondo dell'Auditel

Il reality show che avrebbe dovuto fare da ponte tra Grande Fratello e L'Isola dei Famosi si è trasformato in uno dei flop più clamorosi della storia recente di Mediaset. Nella puntata di domenica, The Couple è stato seguito da appena 951.000 spettatori, con uno share del 7,7%. Tra le cause del disastro, anche la discutibile decisione di spostarlo alla domenica in prima serata, scelta che ha affossato definitivamente il programma condotto da Ilary Blasi.

Ilary Blasi conduce The Couple

Le altre reti generaliste

Meglio di The Couple hanno fatto sia Inside su Italia 1 che Che tempo che fa su Nove. Il primo ha conquistato 1.285.000 spettatori con il 9,9% di share, mentre il talk show di Fabio Fazio ha totalizzato 1.681.000 spettatori con l'8,8%. La scorsa settimana, lo spin-off de Le Iene, al debutto, aveva fatto segnare 1.415.000 spettatori con l'11,2% di share.

Su Rai 2 la storica serie NCIS - Unità anticrimine è stata scelta da 782.000 spettatori, pari al 4% di share. Su Rai 3 Presadiretta ha coinvolto 915.000 spettatori (4,9%). Il talk show Zona Bianca, su Rete 4, ha interessato 482.000 spettatori, pari al 3,5% di share, mentre il film Colpevole d'innocenza su La7 ha convinto 682.000 spettatori, con il 3,9%. Infine, per lo sport, la Formula 1 in chiaro su Tv8 ha ottenuto il 7,9% di share, pari a 455.000 spettatori.