The Couple: chi sono Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, un tempo ex fidanzatini ora migliori amici

Il nome di lei, o meglio il cognome, è noto; il suo compagno di viaggio invece, è sicuramente meno noto. A partire da questa sera, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco sono due dei protagonisti di The Couple

Conosciamoli meglio.

Jasmine Carrisi, la figlia d'arte di The Couple

Nata il 15 giugno 2001, Jasmine Carrisi porta un cognome che non ha certo bisogno di presentazioni: è infatti la figlia di Al Bano, nata dall'unione con Loredana Lecciso.

Dopo il diploma si iscrive all'Università a Milano, scegliendo la facoltà di Relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa.

Cresciuta circondata dalla musica, Jasmine sogna di entrare nel mondo dello spettacolo sin da piccola. L'occasione è arrivata con il film La dama e l'ermellino di Lorenzo Raveggi, dove ha esordito come attrice interpretando il ruolo di Isabella d'Aragona.

Il suo vero amore però, è la musica. Così nel 2020 pubblica il suo primo singolo, Ego; a sostenerla, diverse apparizioni nei programmi di Barbara D'Urso e il ruolo di coach a The Voice Senior insieme al padre. Nel febbraio 2025 lancia il suo primo singolo in spagnolo, Non Adesso.

Pierangelo Greco, il make up artist e influencer amico di Jasmine

Nato il 18 marzo 2001 in provincia di Lecce, Pierangelo Greco è un make-up artist e content creator con un seguito di più di 180mila follower su Instagram.

Dopo aver terminato le superiori, si trasferisce a Roma per frequentare l'Accademia e diventare un truccatore professionista. Quella stessa passione per il make up l'ha portata nei social, dove condivide i trucchi del mestiere e si fa promotore per i diritti LGBTQIA+, avendo fatto coming out come gay e genderfluid.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco entrano a The Couple in qualità di grandi amici. Una curiosità: ai tempi delle scuole superiori, hanno avuto una breve storia; più tardi Pierangelo Greco avrebbe capito il proprio orientamento sessuale.