The Couple, una concorrente critica Jessica Morlacchi: "al Grande Fratello ha vinto chi non doveva"

In questi primi giorni passati nella Casa, i concorrenti del reality-game hanno iniziato ad interagire tra loro e criticare gli ex coinquilini della Casa in cui vivono.

È iniziato da pochi giorni The Couple, il nuovo reality-game condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5, ma già si respira l'atmosfera familiare del Grande Fratello. Il motivo è semplice: il programma si svolge nella medesima location dello storico reality, ovvero la Casa costruita all'interno dei Lumina Studios. Non sorprende, quindi, che i concorrenti abbiano iniziato a confrontarsi spesso su volti noti dell' edizione passata.

Nei primi giorni, per gioco, uno degli autori ha convocato Helena Prestes nel Confessionale, offrendo così a Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco il pretesto per scherzare su un possibile ritorno della modella brasiliana nella Casa. Le telecamere, attive 24 ore su 24 proprio come accade nel Grande Fratello, hanno catturato ieri una riflessione di Antonino Spinalbese.

Le parole di Antonino Spinalbese sui reality

L'ex compagno di Belen Rodriguez ed ex concorrente del GF Vip 7 ha voluto condividere con i suoi coinquilini un pensiero sulla dinamica dei reality: "In un reality contano tante cose. Non è che vale il numero di follower o chi ti segue. Se fosse così, vincerebbe sempre chi ha più sostenitori."

Giorgia Villa

Giorgia Villa contro la vittoria di Jessica Morlacchi

La conversazione si è poi ampliata, coinvolgendo anche la ginnasta olimpica in gara con Laura Maddaloni che ha espresso chiaramente la sua opinione sull'esito della recente finale del Grande Fratello, criticandolo: "Anche nell'ultima edizione abbiamo visto che non è scontato chi vince. In finale ha vinto chi non doveva, chi nessuno si aspettava vincesse. Non c'entra niente quanto pubblico hai che ti supporta," ha detto Giorgia Villa. Un evidente riferimento a Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, che nella scorsa edizione ha battuto proprio Helena Prestes in finale.

Intanto cresce l'aspettativa per la seconda puntata di The Couple, in onda questa sera su Canale 5. Tra i momenti più attesi: la possibile evoluzione del presunto flirt tra Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese e l'outing di Irma Testa a sua sorella, le due stasera incontreranno la loro mamma. In programma anche una nuova prova a squadre, al termine della quale sarà il pubblico a decidere la prima eliminazione del reality.