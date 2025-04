The Couple, forte attrazione tra due concorrenti: "C'è già stato un bacio"

Lunedì 7 aprile ha preso il via The Couple, il nuovo reality show targato Mediaset condotto da Ilary Blasi. Il format promette colpi di scena, dinamiche infuocate e un montepremi da sogno: la coppia vincitrice si porterà a casa ben 1 milione di euro. Ma a quanto pare, le sorprese non si fanno attendere.

Inizio infuocato per The Couple: i protagonisti dei rumors

Nonostante siano passate solo poche ore dal debutto del programma, il gossip ha già puntato i riflettori su due concorrenti in particolare: Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi. Secondo alcune indiscrezioni, tra i due sarebbe già scattata una certa alchimia. Anzi, pare che si fossero già sentiti prima ancora dell'inizio del programma.

A lanciare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, che sulla sua pagina Instagram ha scritto: "Attrazione tra la figlia di Al Bano e Antonino Spinalbese". A rafforzare il rumor ci ha pensato il suo collega, l'influencer Amedeo Venza, rivelando che: "I due si sarebbero scritti anche prima di entrare".

Il cast di The Couple è composto da otto coppie molto diverse tra loro, tutte pronte a mettersi in gioco. Ecco chi sono:

Brigitta e Benedicta Boccoli ,

, Manila Nazzaro e Stefano Oradei ,

, Thais Wiggers ed Elena Barolo ,

, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco ,

, Irma Testa e sua sorella Lucia ,

, Laura Maddaloni e Giorgia Villa ,

, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli ,

, Danilo e Fabrizio Mileto (nip).

Lo spoiler di Spinalbese

Nei giorni scorsi, proprio Antonino è stato protagonista di una gaffe simpatica. Durante una chiacchierata, ha rivelato la durata del programma: "Io sono tranquillo, però mi mancherà mia figlia. La bimba è sveglissima, prende il latte da sola, fa tutto da sola, si cerca le cose da sola... e pensa che ha solo quattro anni!"

"Lei poteva essere l'unico motivo per dire no al programma. Poi mi hanno detto che durava sei settimane e ho accettato subito. Che vuoi che sia, rispetto ai sei mesi dell'altro programma! Anche se poi ho scoperto che da contratto sono otto settimane. E poi non è nemmeno detto che arrivo in finale. Non parto con quell'idea, anche se ci credo".