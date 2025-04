The Couple, Irma Testa fa outing alla sorella Lucia: " Due figlie, due lesbiche"

I concorrenti di The Couple sono entrati nella casa lunedì scorso, e ora iniziano a svelarsi sia con i colleghi coinquilini che con il pubblico.

Se infatti alcuni come Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese sono già vecchie conoscenza da reality, altri concorrenti sono volti nuovi per il pubblico televisivo. Ad esempio Irma e Lucia Testa, che hanno già svelato un aspetto della loro vita privata.

Irma e Lucia Testa: chi sono

Butterfly: un primo piano di Irma Testa

Irma Testa è conosciuta come atleta, in quanto campionessa di boxe con un medagliere che conta il bronzo agli Europei 2012 in Polonia, un oro mondiale 2013 in Bulgaria e ai Mondiali 2015 a Taiwan; infine, nel 2020, un bronzo ai Giochi di Tokyo nei pesi leggeri. È stata la prima italiana a partecipare ai Giochi di Tokyo nel pugilato.

Il lato privato di Irma Testa però, è sconosciuto al grande pubblico; discorso analogo per Lucia, entrata nel reality di Canale 5 in qualità di sorella.

Il coming out a The Couple: "Due figlie, due lesbiche"

Butterfly: Irma Testi in un incontro

Durante un momento nella casa, mentre parlava con Jasmine, Irma ha confermato che sia lei che la sorella sono omosessuali. Scherzando ha detto: "Io e mia sorella abbiamo due compagne. Mia mamma: due figlie femmine, due lesbiche, due su due!".

Niente di nuovo per quanto riguarda la campionessa di pugilato, dato che Irma Testa aveva già fatto coming out in un'intervista a Vanity Fair nel 2021; di Lucia invece, non si sapeva nulla riguardo la sua vita privata. Irma e Lucia sono di Torre Annunziata: Irma convive con la compagna Alessandra ad Assisi, mentre la sorella maggiore convive da quattro anni con una ragazza di nome Roberta.

È Lucia che ha avvicinato Irma allo sport: le due sorelle si sono allenate insieme, ma solo Irma ha proseguito con la carriera da professionista.