The Couple è l’azzardo di Ilary Blasi. Sarà rilancio o nuovo inciampo?

Concluso dopo 197 giorni il peggior Grande Fratello di sempre, per contenuti e ascolti mai tanto bassi in 25 anni di storia del programma, Mediaset vede e rilancia a stretto giro con un suo spin-off mascherato, The Couple - Una vittoria per due, versione nostrana del reality spagnolo Gran Hermano Dúo. Furbescamente rimosso "Grande Fratello" dal titolo, Canale5 ha sorprendentemente deciso di giocarsi un nuovo reality in prima serata con altre dirette h24 dalla solita Casa e solo coppie in gara chiamate a contendersi il premio finale che arriverà fino ad un milione di euro. Alla guida di un programma che ha tutti i crismi per affondare troviamo Ilary Blasi, reduce da non poche delusioni e qui chiamata ad un rilancio che appare complicato, tanto da poterlo chiamare azzardo di primavera.

Ascese e cadute di Ilary Blasi

Unica: Ilary Blasi in una sequenza

Perché sono passati quasi 10 anni dal boom del Grande Fratello Vip firmato Ilary, sua prima esperienza da conduttrice di reality. Le prime due edizioni strapparono medie share del 21,73% e del 25,65% ma iniziarono presto a stancare, seguendo di paro passo l'esplicitata noia della conduttrice nel portare avanti infinite dirette e le medesime dinamiche, settimana dopo settimana. Abbandonato il GF Vip nel 2018 l'anno dopo Blasi ha resuscitato Giochi senza Frontiere per Canale5, con il titolo Eurogames , autentico disastro estivo partito con il 16,00% di share e crollato all'8,20% con la sesta e ultima puntata.

Nel 2021 il ritorno al genere reality grazie alla prima delle 3 Isole dei Famosi firmate Blasi, mai del tutto pienamente convincenti, tanto da scendere per la prima volta sotto la soglia dei 3 milioni di telespettatori. Solo Vladimir Luxuria, nel 2024, è poi riuscita a far peggio. Sempre nel 2021 altro tentativo e altro fallimento in prime time con Star in the Star, talent in 5 puntate uscito a pezzi dalla sua prima e unica esperienza con una media di 2 milioni di telespettatori e share all'11,25%.

A quel punto Ilary Blasi ha indossato gli abiti di una Elisabetta Gregoraci qualunque per co-condurre Cornetto Battiti Live insieme ad Alvin, la scorsa estate per la prima volta su Canale5, con 5 prime serate contraddistinte da clamorosi strafalcioni e uno share medio al 19,42%. Nel frattempo sbarcata su Netflix prima con Unica e successivamente con la docu-serie Ilary, oltre ad aver pubblicato il libro Che stupida. La mia verità in relazione al chiacchierato divorzio con Francesco Totti, Blasi torna ora sul luogo del delitto con questo The Couple, buttato in onda da Mediaset senza quasi alcuna reale promozione. Perché fino a pochi giorni dalla diretta si sapeva poco o niente del format, dei suoi concorrenti, degli opinionisti.

Il rischio Mediaset con The Couple

Locandina di The Couple

Protagonisti vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un montepremi da vincere e da difendere. Minime informazioni per un Grande Fratello mascherato che potrebbe immediatamente deragliare una volta svelato l'arcano, prolungando la stagione horribilis dei reality di Canale5 che ha già visto affondare il reboot de La Talpa, precipitare il Gf di Alfonso Signorini e prossimamente quasi certamente naufragare l'Isola dei Famosi di Veronica Gentili.

La pungente ironia e il cinismo di Ilary Blasi, tratti distintivi di una conduzione che vive di estemporaneità e genuinità, potrebbero inizialmente tenere in piedi una baracca che puzza tremendamente di già visto e di riciclato, nella speranza che il celebre menefreghismo della conduttrice nei confronti di quel che conduce non prenda ancora una volta il sopravvento, traslandolo ancora una volta allo spettatore medio che si dà alla fuga come diretta conseguenza. D'altronde basterebbe soffermarsi sui concorrenti in gara a The Couple per ipotizzare il possibile disastro, seppur consapevoli che a differenza del Grande Fratello classico l'esperimento dovrebbe durare solo 6 settimane, con finale prevista il 12 maggio 2025. A meno che gli ascolti non obblighino Canale5 ad anticipare il tutto, smobilitando in fretta e furia come capitato a Diletta Leotta e alla sua rovinosa Talpa.