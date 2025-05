The Couple non chiude (per ora): Mediaset lo sposta al giovedì sera, lunedì spazio a L’Isola dei Famosi 2025

Nonostante gli ascolti bassi, The Couple non chiude: Mediaset lo sposta al giovedì per salvare il programma e dal 12 maggio lascia il lunedì a L'Isola dei Famosi.

Buone notizie per chi sta seguendo The Couple! Nonostante gli ascolti deludenti dell'ultima puntata e le voci insistenti su una chiusura anticipata, il reality show condotto da Ilary Blasi resta in palinsesto. Mediaset ha infatti deciso di salvare il programma, ma con un importante cambiamento: niente più lunedì sera, da ora in poi lo show andrà in onda il giovedì in prima serata.

Una mossa che suona come un compromesso: evitare la cancellazione immediata, ma al tempo stesso togliere a The Couple la prestigiosa collocazione del lunedì, serata storicamente riservata ai reality di punta della rete. Va detto che The Couple non è riuscito a convincere né il pubblico né la critica. I dati Auditel parlano chiaro: è stato un flop, e per certi versi addirittura peggiore de La Talpa, cancellata lo scorso anno dopo poche puntate.

Questa volta, però, a Cologno Monzese si è scelto di dare un'ultima chance a Ilary Blasi e ai concorrenti ancora in gioco, nonostante la serata del giovedì non abbia mai portato fortuna ai reality simili (basti pensare al Grande Fratello o a L'Isola dei Famosi).

L'Isola dei Famosi 2025 - Veronica Gentili è la conduttrice

Il motivo dello spostamento? Semplice: il 7 maggio debutta L'Isola dei Famosi 2025, che prenderà il posto di The Couple al lunedì sera dal 12 maggio. La diciannovesima edizione su Canale 5, sarà guidata da Veronica Gentili. Dopo il doppio flop di Grande Fratello e The Couple, un eventuale fallimento anche per L'Isola potrebbe portare Mediaset a ripensare profondamente l'intero genere dei reality show.

Secondo quanto riportato dall'account X Master_CiaoMaurizio, generalmente molto informato sulle dinamiche interne di Mediaset, la decisione è già stata presa, anche se in un successivo update ha scritto "Dietrofront. #thecouple viene salvato solo dalla chiusura immediata. L'ultima puntata sarà proprio il 15 maggio o al massimo il giovedì". E nel frattempo sono stati ufficializzati i venti concorrenti pronti a partire per l'Honduras che cercheranno di far breccia nel cuore del pubblico e rilanciare il format.