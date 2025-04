Ascolti TV 28 aprile 2025: per The Couple è la stroncatura finale?

Nella serata di lunedì 28 aprile 2025, gli ascolti TV confermano un trend che non lascia scampo a esperimenti poco riusciti. Su Rai 1, Ulisse - Il Piacere della Scoperta conquista 3.038.000 spettatori e un eccellente 18.3% di share, segnando l'ennesimo trionfo per Alberto Angela. Male per Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, che non solo non ingranano, ma perdono ancora terreno nella prima serata.

The Couple non convince: cala ancora lo share per Canale 5

The Couple

La vera notizia è l'ennesimo risultato deludente per Canale 5. The Couple, il nuovo programma con Ilary Blasi alla conduzione, si ferma a 1.328.000 spettatori con uno share del 10.9%. Un dato che, seppur superiore alla media di rete in alcune fasce, resta troppo basso per una prima serata dell'ammiraglia Mediaset. Il titolo, accolto fin dall'inizio con scetticismo, non è riuscito a decollare né in termini di affezione del pubblico né di critica. Che sia già tempo di chiusura anticipata?

Obbligo o Verità affonda, bene FBI: Most Wanted

Alessia Marcuzzi in Obbligo o Verità

Ancor più netto il flop di Obbligo o verità su Rai 2: appena 669.000 spettatori e il 4.3% di share per il programma di Alessia Marcuzzi, che sembra non trovare una propria cifra stilistica. Ma non ci si aspettava nulla di diverso visti i risultati deludenti delle puntate precedenti.

In controtendenza Italia 1, che con FBI: Most Wanted registra un buon 7.1% (1.186.000 spettatori), confermando il successo delle serie crime in prima serata.

Talk e informazione tengono, ma Porro batte Giletti

Tra i talk show vince Quarta Repubblica su Rete 4 con 804.000 spettatori e il 5.9%, superando di poco Lo Stato delle Cose su Rai 3 (801.000 e 5.2%). Un risultato che conferma l'efficacia della linea editoriale di Nicola Porro rispetto al concorrente Massimo Giletti. Bene anche La 7 con La Torre di Babele di Corrado Augias al 5%.

Prospettive: Mediaset verso una revisione del palinsesto?

Con questi numeri Mediaset si trova a un bivio. Il flop consecutivo di format come The Couple e la stanchezza per i reality potrebbe spingere a una revisione drastica del palinsesto di prima serata. È pur vero che L'Isola dei Famosi è stata confermata e si è delineato il cast della nuova edizione.

Nel frattempo, la Rai e la TV di servizio pubblico sembrano beneficiare della fedeltà di un pubblico sempre più orientato verso contenuti informativi e divulgativi. La prossima settimana sarà decisiva: The Couple ha ancora una possibilità per salvarsi?