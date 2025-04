L'isola dei Famosi 2025: il cast completo dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras

Il conto alla rovescia per L'Isola dei Famosi è ufficialmente partito: la 19ª edizione del reality più selvaggio della televisione italiana prenderà il via mercoledì 7 maggio su Canale 5. Si tratta del terzo reality proposto da Mediaset in questa stagione, dopo i deludenti risultati ottenuti dal Grande Fratello e da The Couple, a cui si aggiunge il flop della scorsa stagione de La Talpa, che non ha convinto né pubblico né critica.

L'Isola dei Famosi: conduttrice, opinionista e inviato

Alla guida del programma ci sarà per la prima volta Veronica Gentili, al suo esordio alla conduzione di un reality show. A sostenerla in studio nel ruolo di opinionista, una veterana del format: Simona Ventura, che ha condotto L'Isola per diverse stagioni ai tempi della messa in onda su Rai 2. In Honduras, invece, il ruolo di inviato sarà affidato a Pierpaolo Pretelli, ex volto del Grande Fratello VIP 5.

I venti naufraghi

I concorrenti pronti a partire per l'Honduras sono venti: alcuni di loro hanno già un passato nei reality, come Patrizia Rossetti, mentre altri provengono dal mondo dello spettacolo, della musica e persino della politica. Spiccano infatti nomi come Mario Adinolfi e Dino Giarrusso, che porteranno dinamiche inedite e certamente discusse sull'isola. Ecco la lista completa dei naufraghi dell'edizione 2025:

Mario Adinolfi - fondatore de Il Popolo della Famiglia

- fondatore de Il Popolo della Famiglia Ibiza Altea - modella italoamericana

- modella italoamericana Chiara Balestrieri - sopravvissuta a un tentativo di femminicidio

- sopravvissuta a un tentativo di femminicidio Leonardo Brum - modello brasiliano

- modello brasiliano Loredana Cannata - attrice tra cinema, teatro e TV

- attrice tra cinema, teatro e TV Alessia Fabiani - ex Letterina

- ex Letterina Angelo Famao - cantante neomelodico

- cantante neomelodico Omar Fantini - comico e conduttore

- comico e conduttore Mirko Frezza - attore

- attore Dino Giarrusso - sceneggiatore ed ex Europarlamentare

- sceneggiatore ed ex Europarlamentare Camila Giorgi - ex tennista di fama internazionale

- ex tennista di fama internazionale Antonella Mosetti - opinionista televisiva

- opinionista televisiva Cristina Plevani - prima vincitrice del Grande Fratello

- prima vincitrice del Grande Fratello Teresanna Pugliese - ex tronista di Uomini e Donne

- ex tronista di Uomini e Donne Patrizia Rossetti - volto storico di Rete 4 e veterana dei reality

- volto storico di Rete 4 e veterana dei reality Spadino (Samuele Bragelli) - concorrente di Italia Shore

- concorrente di Italia Shore Nunzio Stancampiano - ballerino ed ex allievo di Amici

- ballerino ed ex allievo di Amici Lorenzo Tano - figlio di Rocco Siffredi ed ex di Ballando con le Stelle

- figlio di Rocco Siffredi ed ex di Ballando con le Stelle Carly Tommasini - modella

- modella Paolo Vallesi - cantautore noto per il brano La forza della vita

Con un cast eterogeneo e ricco di personalità, L'Isola dei Famosi promette scintille e dinamiche esplosive. Dopo una stagione difficile per i reality Mediaset, la rete punta su un mix di volti noti e sorprese per rilanciare il genere e riconquistare il pubblico in prima serata.