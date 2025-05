The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei dopo la chiusura: “Ci siamo presi tutto, anche le critiche”

Cala definitivamente il sipario su The Couple, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e annunciato come una delle novità più attese della stagione televisiva. Dopo settimane di polemiche e ascolti deludenti, la chiusura è ormai ufficiale e le reazioni di Manila Nazzaro e Stefano Oradei, due dei protagonisti non si sono fatte attendere.

La reazione social di Manila e Stefano: "Grazie per l'affetto e le critiche"

Appena rientrati nella loro casa, i due concorrenti hanno scelto di rivolgersi direttamente ai fan attraverso i social. In un video semplice ma sentito, la coppia ha voluto ringraziare tutti coloro che li hanno seguiti durante il percorso nel reality show di Canale 5: "Grazie a tutti voi per il sostegno, per le parole di affetto, ma anche per le vostre critiche, noi ci siamo presi tutto".

E ancora: "Anche perché noi vi abbiamo tenuto un po' di compagnia e questo ci fa molto piacere. Grazie e un bacio da The Couple, la coppia". A corredo della clip, anche alcune foto delle dediche ricevute dai fan, segno che, nonostante la chiusura improvvisa del programma, una parte del pubblico ha comunque dimostrato affetto verso i protagonisti.

Ilary Blasi

Ilary Blasi cancella ogni traccia di The Couple

Diversa invece la reazione della conduttrice del format, che ha scelto il silenzio. Nelle ultime ore, infatti, dai suoi profili social sono spariti tutti i contenuti legati al reality show. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo la rimozione totale dei post, un gesto che in molti hanno interpretato come un chiaro segnale di presa di distanza di Ilary Blasi dal progetto naufragato.

Nel frattempo, Mediaset ha preso una decisione significativa: il montepremi di un milione di euro, originariamente destinato alla coppia vincitrice, sarà interamente devoluto in beneficenza. Una scelta che sembra voler chiudere con dignità un'esperienza televisiva che non ha avuto il riscontro sperato, ma che potrà avere un impatto positivo in un altro ambito.