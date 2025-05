The Couple chiuso definitivamente, finale cancellata. Che fine farà il milione di euro

Ci sono una notizia buona e una cattiva: la prima è che l'ospedale Gaslini di Genova riceverà una donazione da un milione di euro, la seconda è che il milione in questione, è quello del montepremi di The Couple.

Questo pomeriggio infatti, è arrivato l'annuncio: The Couple chiude e dona in beneficienza l'enorme montepremi. Di più: il reality condotto da Ilary Blasi non avrà nemmeno una puntata finale.

Gli ascolti bassi e la chiusura immediata

The Couple

La finalissima era prevista per domenica 11 maggio, in anticipo rispetto alla tabella di marcia e con ben sei coppie delle otto rimaste ancora in gara. Inizialmente al lunedì, rimasto fermo per una settimana in seguito alla morte di Papa Francesco, The Couple era stato poi spostato alla domenica. Ma gli ascolti dell'ultima puntata, quella del 4 maggio, sono andati oltre ogni più bassa aspettativa: solo il 7,65% di share, nemmeno un milione di telespettatori davanti allo schermo.

Inizialmente era stata annunciata la finale per domenica 11, ma poi l'annuncio a sorpresa questo pomeriggio: il comunicato stampa Mediaset che annuncia la chiusura immediata dello show.

Interrotta bruscamente la diretta dalla casa, senza che prima venisse annunciato ai concorrenti.

Il comunicato Mediaset

The Couple

Nel comunicato Mediaset si legge che il reality "si interrompe da oggi con un gesto di solidarietà concreta" da parte di Mediaset in accordo con Endemol, cioè la donazione del montepremi all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale.

La donazione del milione di euro avverrà attraverso Mediafriends -la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa impegnata da oltre 22 anni in concrete iniziative solidali e di sensibilizzazione sociale- a favore dell'Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme ETS.

Si chiude così The Couple, senza nemmeno congedarsi dai pochi spettatori rimasti. Una "chiusura diversa che lascia spazio a un gesto concreto e condiviso", si legge ancora nel comunicato: chissà cosa ne penseranno i concorrenti.