The Couple cancellato, Ilary Blasi reagisce: il suo gesto sui social parla chiaro. Ecco cosa ha fatto!

The Couple è stato un disastro in termini di share e ora tutti vogliono mettersi questa esperienza negativa alle spalle, come dimostra la reazione di Ilary su Instagram.

L'avventura di The Couple si è conclusa bruscamente ieri pomeriggio, quando Mediaset, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la chiusura anticipata del reality show. La finale, inizialmente prevista per domenica 11 maggio su Canale 5, non andrà più in onda. Una decisione clamorosa che ha immediatamente fatto discutere - e non ha lasciato indifferente nemmeno la conduttrice Ilary Blasi.

Il gesto silenzioso di Ilary Blasi sui social

L'ex volto dell'Isola dei Famosi, pur senza rilasciare dichiarazioni ufficiali, ha reagito sui social in modo piuttosto esplicito: nel giro di pochi minuti ha rimosso dal suo profilo Instagram tutti i post legati a The Couple. Un gesto inequivocabile che lascia intendere la volontà di archiviare definitivamente questa esperienza, considerata a tutti gli effetti una parentesi negativa nella sua carriera.

Il reality, già in difficoltà a livello di ascolti, aveva toccato il fondo la scorsa settimana con una puntata trasmessa eccezionalmente di domenica, chiusa con un preoccupante 7,65% di share - uno dei risultati peggiori nella storia recente della rete. Da lì la decisione di Mediaset di chiudere anticipatamente il programma, rinunciando anche alla puntata finale che avrebbe assegnato il premio da un milione di euro.

Andrea Tabanelli e Antonino Spinalbese

Niente vincitori: il montepremi devoluto al Gaslini di Genova

Ieri, a sorpresa, la diretta su Mediaset Extra si è interrotta senza preavviso. A telecamere spente, i concorrenti sono stati fatti uscire dai Lumina Studios, mentre l'azienda ha comunicato che il montepremi verrà interamente devoluto in beneficenza all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, che userà la cifra per la realizzazione di un nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale.

Nel frattempo, Ilary Blasi ha postato una Instagram story ambientata in un Hotel sul Lago di Como, con in sottofondo la voce del suo compagno Bastian Muller. Un modo elegante per far sapere che è già oltre The Couple, proiettata verso nuovi progetti - a partire dalla prossima edizione di Battiti Live. E i concorrenti? Per ora nessuna reazione ufficiale. Ma siamo certi che presto anche loro diranno la loro su quest'esperienza lampo e, soprattutto, sulla clamorosa scomparsa del milione di euro a cui puntavano... ora finito in beneficenza.