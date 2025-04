The Couple, Manila Nazzaro sull’ex Amoruso: "Via da casa con i miei figli, mancavano comportamenti corretti"

C'è chi sceglie il silenzio e chi, quando serve, decide di mettere i puntini sulle "i". E Manila Nazzaro l'ha fatto con determinazione. Nella seconda puntata di The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi lunedì sera su Canale 5, l'ex Miss Italia ha affrontato uno dei momenti più delicati della sua vita privata: la fine della relazione con Lorenzo Amoruso e l'inizio della storia con Stefano Oradei.

Il nodo? Una data: il 4 gennaio, giorno in cui - come raccontato da Manila e Stefano durante la prima puntata - si sarebbero detti ti amo per la prima volta e avrebbero fatto l'amore. Un dettaglio non da poco, considerando che, in interviste precedenti, Manila aveva dichiarato di essersi lasciata con Amoruso proprio a gennaio e di aver iniziato la nuova relazione solo a marzo.

La reazione dei media e la replica di Manila

I media non hanno perso tempo, e nemmeno Lorenzo Amoruso. Tra titoli di giornale, dichiarazioni velenose e allusioni, Ilary Blasi ha pensato bene di mettere tutto in piazza. Durante la diretta ha mostrato a Manila una serie di articoli che riportavano il punto di vista del suo ex. Ed è lì che Manila ha deciso di non restare più in silenzio.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

"Che sarebbe uscita questa cosa lo immaginavo. Diciamo che ho sempre regalato grandi luci della ribalta io" - ha esordito con sarcasmo, prima di affondare: "Chi vive nella menzogna sa che prima o poi i conti vengono a galla". E poi, la frase che ha acceso i riflettori su una parte finora rimasta nell'ombra: "Io mi sono allontanata da quella casa insieme ai miei figli perché non c'erano comportamenti corretti da parte di quella persona. Chiederei rispetto per me e la mia famiglia. Stefano Oradei ha salvato me e tutta la mia famiglia."

Una chiusura netta, ma elegante

Non è finita lì. Manila ha voluto chiarire anche il dolore e le accuse ingiuste subite dopo la rottura con Amoruso: "Sono stata sottoposta ad un anno di shitstorm perché sono state raccontate cose non vere sulla nostra storia, che mi hanno fatto passare per traditrice. Eppure, io sono sempre stata una gran signora."

Una dichiarazione forte, che lascia intendere quanto Manila abbia tenuto dentro, scegliendo il silenzio per proteggere i suoi figli e la sua famiglia. Ma ora, evidentemente, è arrivato il momento di parlare. "Vorrei chiedere rispetto. Io, fossi in lui, non parlerei oltre. Metto un punto grande. E finisco qui."

Cosa aveva detto Lorenzo Amoruso

Il giorno dopo la prima puntata del programma condotto da Ilary Blasi, l'ex calciatore nelle sue storie di Instagram aveva scritto: "Pensiero del giorno: per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pal.e". Subito dopo Lorenzo Amoruso ha condiviso anche il video-denuncia di Biagio D'Anelli che metteva in luce le contraddizioni di Manila.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manila Nazzaro risponde alle critiche del suo ex.