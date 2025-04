The Couple, pagelle della seconda puntata: Antonino e Andrea super papà a distanza (4), Boccoli spietate (8)

Nella seconda puntata, The Couple comincia a creare le prime dinamiche e cominciano a spuntare le prime strategie, come quella di Antonino e Andrea, che puntano tutto sul cuore di papà.

Alla seconda puntata The Couple comincia a ingranare. O meglio, comincia a farci capire che cosa vuole essere: un game show o un reality? Decisamente la seconda opzione, e infatti si comincia subito con le polemiche che tanto piacciono al popolo dei social (ma meno allo share? Il secondo appuntamento si ferma al 13%).

Nonostante le 8 coppie, dopo la prima settimana, sembrino ancora quiete e silenti, nella Casa cominciano a nascere i primi pareri, le prime antipatie: il reality, insomma, comincia a fare il suo corso.

Le pagelle della seconda puntata

Ilary Blasi, capelli sciolti e di bianco vestita, si conferma l'elemento determinante di uno show che non ha ancora messo la marcia giusta. Il copione fa ancora fatica a integrare la parte ludica - ma necessaria alla corsa alle chiavi e, soprattutto, al milione in palio -, i concorrenti sono ancora in fase di osservazione, i due opinionisti, come troppo spesso accade in show di questo tipo, rappresentano ancora la componente eliminabile del cast (ma Francesca Barra sta solo prendendo le misure).

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli super papà - voto 4

Andrea Tabanelli e Antonino Spinalbese

Loro sono la coppia dei papà separati, quelli, per dirla con le parole di Spinalbese, che si sono dovuti abituare al distacco. Entrambi assai legati alla propria prole (Antonino Spinalbese ha avuto Luna Marì dalla relazione con Belen, che non riesce proprio a non tirare in ballo pure qua, Andrea è papà di Asia e Leonardo), sono a The Couple per portare soldi a casa, lasciano intendere.

Con parole perfette e piene di miele, i due super papà provano ad accalappiarsi la simpatia del pubblico in virtù del fatto di aver messo al mondo dei figli che vedranno pure poco ma amano tantissimo. Prepariamoci quindi, le tre ignare creature saranno per la prima edizione di The Couple un po' quello che la pace nel mondo è per i concorsi di bellezza: un argomento assai ricorrente.

Risparmiateci però la retorica del padre che partecipa a Grandi Fratelli, Isole, Talpe ed è già in lizza per reality prossimi venturi, solo per dare una vita "degna" ai propri figli (che comunque, nel caso particolare, hanno anche delle madri perfettamente capaci di provvedere alla sopravvivenza e oltre). Uno schiaffo e un manrovescio al buonsenso e alla miseria, ma quelli veri.

Lucia e Irma Testa - voto 8

Lamentano di essere le meno conosciute in quel contesto (dando ormai per scontato che i fratelli Mileto siano già delle star dei social, e hanno quasi ragione) ma dimostrano anche che gli altri concorrenti fanno benissimo a temerle. Le due sorelle di Torre Annunziata non hanno solo una storia personale potente sulle spalle (Lucia, la sorella maggiore, ha rinunciato al sogno della boxe per sostenere economicamente la minore, Irma, nello stesso sport), non hanno solo un'integrità e una lucidità che molti altri non hanno mai posseduto. Dice bene Benedicta Boccoli: al di là del fisico, il loro vero punto di forza è la volontà, la mentalità di chi è abituato a vincere in situazioni di pressione estrema, sul ring ma prima ancora nella vita.

Per togliere loro punteggio, The Couple decide di farle incontrare, dopo una sola settimana di permanenza nella Casa, con la mamma, che non vedevano da... una settimana. E giù di lacrime e parole dolci. Ma neppure questa prevedibile e odiosa mossa degli autori riesce a farle vacillare dal piedistallo, un po' perché emozionano tutti, un po' perché, insieme ai "NazzaDei" e alle Boccoli, sono chiaramente la coppia da battere.

Manila Nazzaro - voto 8

Manila Nazzaro

Molti in casa già le rimproverano di essere fredda e autoritaria, soprattutto quando si parla di organizzazione quotidiana. Troppi in casa la etichettano come la "signorina Rottenmeier" tra i due, facendo passare il marito Stefano Oradei per il "soldato semplice". La verità è che se in quella coppia (e in molte coppie, in senso generale) le cose funzionano, è proprio perché, almeno per il momento, i due sono pezzi che si incastrano alla perfezione.

A lei, poi, tocca il bonus "difficoltà" della serata, perché era ovvio che Ilary Blasi non si sarebbe certo fatta sfuggire l'opportunità di trattare l'argomento Lorenzo Amoruso (toccherà pure rialzare questi ascolti in qualche modo!). "Ho sempre regalato grandi luci della ribalta": comincia così la risposta di Manila Nazzaro all'ex compagno (con cui aveva partecipato a Temptation Island VIP). Perché fuori da lì si è parlato tanto in settimana del presunto tradimento della conduttrice ai danni dell'ex calciatore, confessato "per errore" durante il quiz sull'affinità di coppia.

La realtà però ha sempre tante facce, e quella dell'ex Miss Italia è piuttosto impressionata dalla mancanza di pudore di Amoruso: "Dice che 'vivo nella menzogna'? Beh, non è stato facile starmene in silenzio perché per un anno mi ha dato della traditrice e sono stata sottoposta a 'shitstorm' social che ho preferito farmi scivolare addosso per proteggere la mia famiglia".

Poi la frase che ci fa sperare in maniera perversa che ci sia un seguito alla vicenda: "Io posso dire d'esser stata una signora a non aver mai detto i motivi che mi hanno portata ad allontanarmi da quella persona che ora parla di me. Ci sono dei perché se ho deciso di tenergli lontano anche i miei figli [...] La chiudo qui, ma fossi in lui non andrei avanti oltre". Sfogati Manila, siamo tutt'orecchi.

Jasmine Carrisi è timida e quindi va in TV - voto 3

La scenetta di ieri sera si commenta un po' da sola. Si definisce timida e affetta dalla sindrome che affligge i "figli di". In questo caso, dice lei, non sono solo gli altri a metterla sotto pressione, ma è una cosa che sa fare anche benissimo da sola, visto il modello genitoriale inarrivabile, dice lei. Francesca Barra e Luca Tommassini le danno man forte, suggerendole che la sua "condizione" ha proprio un nome e si chiama sindrome dell'impostore.

Non si dovrebbe mai giudicare la reazione emotiva delle persone agli accadimenti della vita, ma in questo caso stiamo parlando di una ragazza nata con dei privilegi - non per sua scelta - che non rivendica il diritto a una "normalità" lontana dai riflettori, ma solo quello a vivere questi privilegi senza lasciare agli altri almeno il diritto di giudizio.

Per sfuggire alla superficialità del mondo ("Magari la gente pensa che io abbia una vita perfetta perché sono cresciuta in una famiglia nota e agiata, ma tutta questa attenzione mi ha sempre portato a chiudermi caratterialmente") c'è solo una strada: l'indipendenza da papà Albano e mamma Loredana. E come si ottiene quell'indipendenza? Per esempio partecipando a un reality show - noto ritrovo per gente timida - con il montepremi di un milione di euro (e con un cachet corrisposto per ogni giorno di permanenza).

Ora, cara Jasmine, va bene tutto, e tu sei anche molto giovane e inesperta, ma, considerando che hai l'opportunità di guadagnare (tanti) soldi facili solo in virtù del tuo cognome, almeno risparmiaci il pianterello dell'empatia.

Danilo e Fabrizio Mileto - voto 5

Danilo e Fabrizio Mileto con Stefano Oradei

O forse è un 10. Unici NIP dell'edizione, dimostrano la propria inesperienza quando ammettono di rosicare tantissimo all'idea che il pubblico possa percepirli come quelli simpatici, sì, ma anche ignoranti. E anzi simpatici proprio in virtù della loro ignoranza (ma dovevano pensarci prima, fin dalle elementari, da quelle lezioni sulla geografia dell'Italia e sul sistema solare).

A te che li guardi e li ascolti da casa viene solo da pensare a Checco Zalone, che ha costruito la propria carriera sul prototipo dei tanti fratelli Mileto incontrati nella vita di tutti i giorni (il fatto che parlino barese anche loro è solo un caso e insieme un suggerimento scontato quanto ghiotto).

Eppure, sconfitti in ogni prova, una medaglia l'hanno vinta: quella dell'onestà. Perché i due fratelli, che a scanso di equivoci hanno una laurea in economia e un Master (e meno male!), sono pure gli unici a dire candidamente la verità: nutriti, coccolati, con tutto il tempo a disposizione per non fare un beato nulla, pure pagati, loro non avrebbero nessun problema a rimanere in quella Casa anche per due anni. E hanno ragione da vendere, perché stiamo parlando di un reality show: "Mica vai a zappare la terra!".

Brigitta e Benedicta Boccoli - voto 8

Benedicta e Brigitta Boccoli

La vera cattiveria degli autori dei reality show tutti è stata, nel corso di tanti anni, non avere mai chiamato queste due. Sorelle sempre in disaccordo, finte svampite (che però poi vincono chiavi e immunità), Brigitta e Benedicta Boccoli si scoprono in realtà molto simili nei momenti che contano. Estremamente lucide e riflessive, dosano toni e parole come due chimici esperti.

E pensare che, al netto di strategie para..le e giochetti da quattro soldi, il loro segreto è talmente trasparente da non avere proprio nulla di misterioso: vogliono solo vincere quel milione in palio. Il ruolo di villain a The Couple si gioca tra loro e Manila Nazzaro.