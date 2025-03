The Couple, ecco Ilary Blasi nel primo promo ufficiale: "Otto coppie si sfideranno per la vittoria"

Sulle reti Mediaset è andato in onda il primo promo di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi su cui si sa, però, ancora pochissimo.

Mentre il Grande Fratello 18 è agli sgoccioli, fervono i preparativi per The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 che farà compagnia al pubblico dal prossimo 7 aprile. O almeno dovrebbe, visto che il primo promo ufficiale, andato in onda ieri sera per la prima volta sulle reti Mediaset, annuncia un generico "prossimamente".

Una certezza però c'è in questo nuovo programma, al suo esordio assoluto in Italia, ed è la presenza di Ilary Blasi, bellissima di rosso vestita, tornata sulle reti del Biscione come conduttrice di un programma tutto suo, dopo un anno di assenza (se si escludono l'ospitata ad Amici 24 e l'esperienza, con Alvin, alla guida di Battiti Live durante la scorsa estate). Sarà lei a guidare il pubblico in quello che i comunicati ufficiali descrivono già come un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena.

The Couple - Una vittoria per due: un Grande Fratello al quadrato ancora avvolto nel mistero

Quello che sappiamo sul nuovo reality game si interrompe in realtà proprio qui. Nonostante l'avvio sia imminente, a una settimana di distanza dal Grande Fratello - che si chiuderà il 31 marzo -, e nonostante pare che Mediaset non sia affatto intenzionata a ritardare la partenza, non si conoscono, per esempio, neppure i concorrenti di The Couple.

Definito come un GF al quadrato, in nome del fatto che al gioco non prenderanno parte singoli concorrenti ma otto coppie, legate da amore, parentela, lavoro o antagonismo, The Couple - Una vittoria per due condividerà con il reality più importante della rete anche la famigerata Casa. Già la scorsa settimana, infatti, il tugurio del Grande Fratello è stato smantellato per far spazio alla scenografia del programma in partenza.

Come funziona il nuovo reality con Ilary Blasi

Le coppie in gioco infatti, come succede già ai gieffini, saranno costrette a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.

La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi.

Soltanto una coppia si aggiudicherà l'intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di The Couple.

The Couple, salvo cambi di programmazione neppure così inconsueti, (ne sa qualcosa Il Turco con Can Yaman), farà compagnia al pubblico di Canale 5 il lunedì sera, fino a maggio, quando partirà la nuova edizione de L'isola dei famosi, che sta prendendo forma proprio in queste settimane.