The Couple, Francesca Barra reagisce alla chiusura improvvisa: "Dietro ci sono tante persone e tanto impegno"

Quello in casa Mediaset è stato un vero colpo di scena che ha spiazzato tutti: The Couple è stato chiuso bruscamente dall'oggi al domani, mandando a casa i vip e lasciando i fan increduli a una sola puntata dalla fine (già anticipata di diverse settimane). Un flop clamoroso, reso epico da questa decisione comunicata solo ieri. Mentre Ilary Blasi cancella ogni memoria social del programma, Francesca Barra, opinionista, si espone e dice la sua.

Francesca Barra commenta la chiusura di The Couple

A differenza di Ilary Blasi, che ha eliminato ogni post legato al reality, Francesca Barra ha preferito condividere il suo punto di vista sui social. "È ufficiale: chiude The Couple e il montepremi sarà giustamente devoluto al Gaslini di Genova", ha scritto nelle storie di Instagram. La giornalista ha poi aggiunto: "Non gioisco mai quando chiude un programma, anche se non è quello in cui lavoro, perché dietro ci sono tante persone e tanto impegno".

L'opinionista ha ringraziato l'azienda e il team, accennando già ai suoi prossimi progetti: "Ci vediamo a 4 di Sera Weekend e presto con un nuovo progetto legato alla mia passione per le storie degli altri".

Ilary Blasi cancella e tace: cosa succederà ora?

Se Barra ha scelto la via della trasparenza, Ilary Blasi ha preferito il silenzio social. Anzi, la sua è una vera e propria rimozione: l'ex conduttrice di The Couple ha eliminato ogni riferimento al programma. Un segnale che solleva qualche interrogativo: è solo voglia di voltare pagina o un tentativo di far dimenticare il flop?

Intanto, i fan si chiedono se Ilary tornerà presto in tv con un nuovo format e se Mediaset saprà risollevarsi dopo questa sconfitta clamorosa.

Il reality condotto da Ilary Blasi ha registrato un calo vertiginoso di ascolti puntata dopo puntata, fino alla decisione drastica di Pier Silvio Berlusconi : interrompere il programma a soli tre giorni dalla finale.

La diretta è stata staccata senza preavviso e i concorrenti vip sono stati rispediti a casa, mentre l'intero montepremi è stato destinato all'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Una scelta che è stata presentata come un gesto di responsabilità da Mediaset, ma ha spiazzato il pubblico lasciando i (pochi) telespettatori di stucco.