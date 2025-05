The Couple chiude, Mediaset ammette il flop: quando andrà in onda la finale

Niente da fare per il reality condotto da Ilary Blasi. Ora è ufficiale: The Couple chiude, ecco quando si svolgerà la finalissima.

Il 7,65% di share dell'ultima puntata è stato il colpo di grazia: The Couple chiude. Domenica 11 maggio infatti, ci sarà la finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Partito a una sola settimana di distanza dall'ultima puntata del Grande Fratello, il programma ha sofferto sin dal suo esordio.

La chiusura di The Couple e gli ascolti

Brigitta e Benedicta Boccoli

Se il debutto si era attestato al 18,55% con 2milioni 234mila telespettatori, passato l'effetto curiosità gli ascolti sono scesi sempre più. Per aiutarlo a risalire la china, si era ipotizzato di spostare il giorno di programmazione dal lunedì alla vigilia del debutto dell' Isola dei Famosi, martedì 6 maggio, salvo poi pensare di anticiparlo alla domenica.

Così la quarta puntata dello show è stata trasmessa domenica 4 maggio, a scontrarsi con lo speciale di Affari Tuoi in prima serata: The Couple-Una vittoria per due si è inabissato al 7,65% di share, senza nemmeno riuscire a raggiungere il milione di telespettatori. Un risultato davvero misero per Canale 5, rete ammiraglia Mediaset.

La chiusura anticipata era da tempo nell'aria: era chiaro che non si sarebbero raggiunte le otto puntate previste, ma ora è arrivata la decisione di una chiusura immediata. I promo che annunciano quella di domenica 11 come ultima puntata, sono già in rotazione.

Il montepremi

Jasmine Carrisi in crisi

Si arriva così alla finale con ben sei delle otto coppie ancora in gara. Rimane la questione del montepremi mostruoso del reality, cioè ben un milione di euro: può un programma che viene chiuso per bassi ascolti, riconoscere davvero una simile cifra ai suoi vincitori?

Scopriremo cosa accadrà domenica prossima, con la quinta e ultima puntata. Non dimentichiamo che lo scorso inverno anche La Talpa venne chiuso per bassi ascolti.