The Couple, le pagelle della quarta puntata: Spinalbese genio in incognito (4), Ilary scherza su Totti (7)

I concorrenti di The Couple, arrivati per miracolo alla quarta puntata, non ci provano nemmeno più, tanto che il silenzio e la svogliatezza di Antonino Spinalbese paiono una geniale strategia da maestro dei reality.

Ormai a The Couple tutti conoscono la verità impietosa degli ascolti, evidentemente anche i concorrenti, che non fanno neppure finta di volersi sforzare nella creazione di qualche dinamica, di qualche strategia di gioco. Così, la quarta puntata del reality, sprofondata al 7,7% di share, scorre lenta, lentissima, per circa 4 ore (!) di diretta senza avere ormai più nulla da raccontare.

Le nostre pagelle di domenica 4 maggio

Spostato al giovedì in vista del debutto de L'isola dei famosi 2025, poi alla domenica sera (e non una qualunque, ma proprio quella in cui sarebbe tornato Fabio Fazio sul Nove con Che tempo che fa, con Francesco Totti ospite, e ci sarebbe stato Stefano De Martino su Rai 1 con lo speciale di Affari Tuoi), The Couple sta ormai morendo lentamente, agognando la finale.

Che dovrebbe andare in onda domenica 11 maggio? Che verrà posticipata al 18? Non si sa, Ilary Blasi non è evidentemente avvezza nè ai recap nè alle spiegazioni, anche se, sospettiamo, qui la poca chiarezza sull'argomento ha più a che vedere con la produzione e la rete, che non sanno letteralmente che pesci pigliare. Perchè in ballo, ricordiamolo, c'è sempre quel montepremi da 1 milione di euro, una cifra che, se già in partenza era esagerata, a fronte di quanto sta accadendo al reality appare immorale, per usare un eufemismo.

Ilary Blasi gladiatrice - Voto 7

Ha la faccia più cupa del solito in diretta da due puntate a questa parte, e come darle torto: il programma su cui aveva puntato per il grande ritorno in prima serata si sta precipitosamente trasformando in una trappola. Con la promessa di diventare il più grande flop della storia di Mediaset. Se a questo si somma quell'altra grande scommessa persa alla grande che fu Star in the Star nel 2021, Ilary Blasi avrebbe a questo punto tutte le ragioni di citare per danni morali il suo agente o chiunque l'abbia convinta ad accettare il pacchetto The Couple.

Lei però, settimana dopo settimana, continua a scendere nell'arena e a portare a casa anche quei pochi punti di share praticamente da sola. Le 8 coppie per metà non sono mai pervenute (scegliete pure da soli la metà attiva della brigata, non che cambi molto), il ruolo degli opinionisti, si sa, è sempre marginale. Ma Ilary Blasi è sempre lì, a cercare la miccia per una polemica qualunque, a trasformare perfino Luca Tommassini e Spinalbese in spalla comica.

Non si lascia sfuggire l'occasione per una qualche battuta, arrivando persino a scomodare il suo ex marito, che in contemporanea è ospite sul Nove nel salotto di Fabio Fazio, quando si discute delle doti tattiche nascoste di Andrea Tabanelli e dei calciatori in generale.

E non sarà quella l'unica volta durante la serata, perchè Benedicta Boccoli, nel corso di una prova, oltre a nominare l'innominabile "Totti", prova pure a indagare su un presunto fidanzato svizzero.

Ilary Blasi non si sottrae a ironie e curiosità sulla sua vita sentimentale ma neppure questo basta, e The Couple finisce addirittura sotto il milione di spettatori.

Quando tutto questo sarà finito, però, non si potrà certo dire che almeno una persona, in tutto "'sto pasticciaccio brutto", non ci abbia almeno provato.

Antonino Spinalbese, famosissimo e pure geniale - Voto 4

La vanità di Antonino Spinalbese non si misura con il tono dei suoi muscoli, con l'abbronzatura, nemmeno con i capelli sempre in calcolato disordine, ma nel piacere che prova, senza aprire bocca, a sentir parlare gli altri di sè. Mai sazio, fa pure il broncio in confessionale di quanto fastidio gli provochi stare al centro dell'attenzione. Lui ci prova a passare inosservato, parla poco, cerca la solitudine, ma che ci può fare se poi tutti sentono la necessità di parlare di lui, di tirarlo in mezzo? Se il suo compagno di squadra, Andrea Tabanelli, "spruzza" gioia di vivere, lui "spruzza" fascino, lacca e carisma.

Peggio di Spinalbese fanno solo quelli che parlano di lui, gli altri concorrenti in primis, che si lamentano nel confronto con questo sfrontato genio della tattica televisiva, già troppo famoso per il pubblico, al contrario di alcuni di loro. La pietra tombale è quella lanciata, senza mezze misure, da Tommassini, che ne parla come di un maestro della strategia da reality, uno da cui prenderebbe volentieri ripetizioni.

Pur con tutti i benefici del dubbio per Antonino Spinalbese, che d'altronde più passano i giorni e meno si vede e si sente durante le dirette, ma siamo sicuri che stiamo guardando tutti lo stesso programma?

La love story tra Antonino e Brigitta - Voto 3

Il massimo desiderio per gli autori di un reality tra Grande Fratello e Temptation Island? Le corna! Se l'unica coppia legata sentimentalmente - Manila Nazzaro e Stefano Oradei - si tiene ben lontana da gossip di questo tipo, allora bisognerà spingere chi resta nelle braccia l'uno dell'altra. Abortito il tentativo di approccio tra Danilo Mileto e Thais Wiggers (ma ora che entrambi sono stati eliminati potranno almeno rivedersi in studio), si è passati naturalmente al "pezzo da 90" dell'edizione: Antonino Spinalbese, ancora lui.

Se un cenno di Giorgia o Jasmine si trasforma in una promessa di scintille, la candidata prescelta alle sue attenzioni alla fine è una delle più inattese: Brigitta Boccoli, donna bella ed elegante come piace a lui (che infatti dice di passare le giornate in contemplazione della bionda compagna di gioco), anche se sposata. E nemmeno con uno qualunque: il marito in questione è Stefano Nones Orfei, figlio di Moira Orfei ed erede della tradizione circense di famiglia.

Lui, dice Brigitta per gioco, è troppo impegnato a pensare alle sue tigri (è un domatore) per essere geloso, così tanto basta agli autori per costruire clip e copioni tagliando e incollando frasi con cui la "nascente coppia" si fa i complimenti e si stuzzica da lontano.

Costretti a improvvisare un tango in diretta, la dicono lunga le battute che si scambiano convinti di non essere sentiti: "Ci hanno messo proprio in mezzo, Antonì!". "Eh sì, menomale che sei tu, guarda!". Un motivo in più per sperare che The Couple finisca presto.

Laura Maddaloni e le sue figlie - Voto 7

Accusata di essere fredda, dura e pure un po' st*onza, la judoka dimostra invece di essere solo più pudica di altri nel mostrare certi sentimenti ed emozioni davanti alle telecamere. C'è chi piange per una pastiera, e c'è Laura, che si scioglie solo per la sua famiglia e per le sue tre bambine, accorse nella casa a darle la carica per i pochi giorni che ancora restano.

Da quando il programma è iniziato - un mese appena - l'abbraccio tra la Maddaloni e le sue piccole è stato uno dei pochi momenti emozionanti anche per il pubblico a casa, con tanto di racconto delle difficoltà incontrate prima per rimanere incinta della primogenita, Rosy, poi, dopo la nascita delle gemelle Jane e Janet, per i gravi problemi di salute di una delle due.

Le brevi cronache familiari di Laura Maddaloni hanno spiegato, in pochi minuti meglio che in 27 giorni di dirette quotidiane sul canale 55, chi è davvero e che carattere ha questa donna che dice di sè di essere severa e poco incline al riso per natura. E nel confessarlo dedica parole d'amore al marito, "la parte migliore di me".

A questo punto, però, si apre un giallo: perchè Clemente Russo non ha accompagnato le tre figlie?

Manila Nazzaro e Stefano "yes man" Oradei - Voto 4

Se qualcuno ci avesse detto che la dinamica più entusiasmante di un reality che ha in palio 1 milione di euro avrebbe riguardato una pastiera smangiucchiata, non ci avremmo creduto. Se, d'altronde, qualcuno lo avesse detto a Mediaset, The Couple non sarebbe nemmeno esistito. E, badate bene, non si tratta di una pastiera, che so, avvelenata, ma proprio di una pastiera semplice.

Eppure va proprio così: anche quando non viene nominata, è chiaro come lo spettro di tutte le lamentazioni di Manila Nazzaro sia ormai sempre lei. Tanto che in puntata arriva a dire: "È vero che ho pianto per la pastiera, ma qui nessuno si permette di giudicare noiose le lacrime di chi piange perché gli manca la famiglia. Per me quel dolce rappresentava, appunto, la mia famiglia. E allora ci vuole rispetto per la sensibilità altrui". Roba da strabuzzare gli occhi e cambiare canale (buona parte del pubblico l'aveva evidentemente fatto molto prima).

Il marito Stefano Oradei, che è con lei in questa avventura, che fa? Nemmeno prova a correggere il tiro e a far ragionare la moglie sul fatto che, insomma, stiamo ancora parlando di una pastiera: lui la asseconda. E si ribella con forza (vabè, ci prova) quando Antonino Spinalbese, ora pure psicologo e critico sociale, gli dà dello "yes man". A questo punto pure la pastiera ha cambiato canale.