The Couple, Antonino Spinalbese svela la durata dello show: "Mi hanno detto che erano sei settimane, poi..."

È stata la breve durata di The Couple, a convincere Antonino Spinalbese. Il concorrente, già entrato nella casa durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, non era più disposto a stare tanto tempo lontano dalla figlia.

Spinalbese però, ha rivelato un retroscena del contratto: le sei settimane di cui gli aveva parlato in fase di accordo, sono in realtà otto.

Cos'ha detto Spinalbese

Locandina di The Couple

Una volta conclusa la prima puntata, i concorrenti hanno iniziato a chiacchierare tra loro. Mentre parlava con Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese ha confidato che inizialmente gli autori gli avevano spiegato che la durata prevista sarebbe stata sei settimane; in seguito invece, ha scoperto che ce n'erano due in più.

Ad ogni modo, anche in un'ottica di due mesi di permanenza, niente di paragonabile alla durata mostruosa del Grande Fratello.

"Io -ha detto- sono tranquillo, però mi mancherà mia figlia. La bimba è sveglissima, prende il latte da sola, fa tutto da sola, si cerca le cose da sola e pensa che ha solo quattro anni. Lei poteva essere l'unico motivo di un mio no a partecipare. Però quando mi hanno detto che erano sei settimane ho subito detto ok, che vuoi che sia, contro i sei mesi dell'altro programma. Anche se poi ho scoperto che non sono sei ma otto settimane da contratto. Poi non è nemmeno detto che io arrivi in finale. Non è che parto con quell'idea, per quanto ci possa credere.

Il montepremi da un milione di euro

Un'immagine di The Couple

Ha poi aggiunto di aver saputo solo dopo dell'ammontare del montepremi, rimarcando di aver accettato solo per la breve durata: Prima ho accettato quando mi hanno detto la durata e poi mi hanno detto del montepremi. Ho accettato solo per quanto dura, non potevo rifare un programma che durava tanti mesi, sono già stato lontano da mia figlia per troppo tempo".

Insomma, se quello che sostiene Spinalbese è vero, il reality potrebbe durare fino al due giugno.