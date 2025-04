The Couple: chi è Antonino Spinalbese, concorrente nel reality di Canale 5

GIà concorrente del Grande Fratello Vip nel 2022, hair stylist dei vip, è diventato noto al grande pubblico per via della storia con Belén Rodriguez. Conosciamo meglio Antonino Spinalbese, concorrente di The Couple.

Otto coppie che si sfidano per aggiudicarsi il montepremi di un milione di euro: tra i concorrenti del nuovo The Couple, c'è anche Antonino Spinalbese. A differenza dei colleghi però, Spinalbese è stato annunciato da solo e, ospite a Pomeriggio 5 lo scoro venerdì, aveva raccontato di non sapere ancora con chi sarebbe entrato. Ma chi è Antonino Spinalbese?

Antonino Spinalbese: la relazione con Belén Rodriguez, da hair stylist al Grande Fratello

Hair stylist per Aldo Coppola a Milano, Spinalbese è diventato famoso grazie all'incontro con Belén Rodriguez. I due si conoscono nel 2020 e rimangono insieme un anno e mezzo; dalla loro relazione nasce la piccola Luna Marì. La bambina compirà quattro anni il prossimo luglio e, durante l'ospitata a Pomeriggio Cinque, il padre ha già detto che se vincesse, come prima cosa "scapperebbe" per un po' insieme alla figlia.

Nato nel febbraio del '95 a Torre Del Greco, dopo l'incontro con Belén Rodriguez, Spinalbese si dedica alla fotografia e si concentra sull'attività di modello e di influencer. Nel 2021 lancia un'app di fitness insieme al suo personal trainer.

Nel 2022 partecipa come concorrente alla 7ª edizione del Grande Fratello Vip, dove rimane per ben 158 giorni.

In seguito all'esperienza televisiva, dopo aver portato avanti per qualche tempo la carriera di modello, Spinalbese è tornato al suo lavoro di hair stylist.

Vita privata

Dopo la fine della relazione con Belén Rodrigez, nell'estate 2022 Spinalbese è stato paparazzato in compagnia della designer di gioielli Giulia Tordini. All'inizio del 2024 ha frequentato con Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice che per pura casualità, ha lo stesso cognome dell'ex compagna. Al momento invece, si dichiara "con il cuore occupato, ma single".

In un'intervista a a Storie italiane, aveva raccontato di essere affetto da una malattia autoimmune al pancreas.