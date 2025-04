The Couple, Antonino Spinalbese: “Penso di aver avuto le corna ma non ho mai approfondito”

Nella casa di The Couple, reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, la scorsa notte i concorrenti si sono lasciati andare a un acceso confronto sul tema dei tradimenti. Quella che doveva essere una serata tranquilla si è trasformata in un vero e proprio dibattito notturno, dove ognuno ha detto la propria.

Le posizioni di alcuni concorrenti sul tradimento

Manila Nazzaro e Laura Maddaloni si sono mostrate intransigenti: per loro, se si ama davvero una persona, non si guarda nemmeno un altro, anche se si tratta dell'uomo più affascinante del mondo. Al contrario, Pierangelo Greco ha sostenuto un punto di vista completamente opposto, dichiarando che un tradimento non rovinerebbe una relazione per lui. Ha aggiunto che preferirebbe la sincerità da parte del partner, desiderando sapere in anticipo se e con chi verrebbe tradito.

Benedicta Boccoli ha proposto una visione più sfumata e disincantata dell'infedeltà. Secondo l'attrice, in relazioni di lunga durata le cosiddette "corna" possono capitare, senza per forza intaccare l'amore vero. Per lei esistono modi e modi di tradire, e l'importante sarebbe non fare del male all'altro. La fedeltà per tutta la vita? Una favola, ha detto, preferendo affrontare la realtà piuttosto che illudersi.

Le riflessioni personali di Antonino Spinalbese

L'hair stylist ha appoggiato pienamente le riflessioni di Benedicta, sottolineando come, a suo avviso, ci sia una netta differenza tra il coinvolgimento fisico e quello emotivo. Ha precisato che per lui i rapporti fisici sono di natura "animalesca", e vanno distinti dai sentimenti profondi del cuore.

Durante la discussione, Antonino Spinalbese ha condiviso anche un'esperienza personale, rivelando di non aver mai tradito ma di sospettare di essere stato tradito: "Io non ho mai tradito in vita mia, ma non so con certezza se ho le corna, ma penso di sì. Non ho mai cercato la certezza e non mi focalizzo nel volerlo scoprire, non è questo quello che fa o meno l'amore," sono state le sue parole.

L'ex di Belen Rodriguez ha spiegato di non aver mai cercato conferme, perché per lui l'amore non si misura con la certezza di una fedeltà assoluta. Ha raccontato di essersi infatuato di un'altra persona mentre era impegnato in una relazione, e di aver trovato il coraggio di parlarne apertamente con la sua compagna. Un momento difficile, ha ammesso, ma che ha rafforzato la consapevolezza dell'importanza del dialogo sincero.

Riguardo all'eventualità di essere tradito, Antonino ha ammesso che non ne sarebbe felice, ma ha anche detto di credere nel perdono, soprattutto all'interno di relazioni durature. Secondo lui, un errore fisico non dovrebbe cancellare anni di amore, progetti e condivisione: "Non dico che è bello tradire o che va fatto, però nemmeno voglio dire che se tradisci non ami o devi lasciare una persona."

Antonino ha poi aggiunto che non si può giudicare chi tradisce, perché ogni situazione è diversa e le emozioni umane sono complesse. Infine, ha invitato a riflettere su quanto peso si dia a un tradimento fisico rispetto all'interezza di una storia d'amore. Per lui, se l'amore è forte e autentico, può sopravvivere anche a una caduta: "Uno dovrebbe pensare se ha più peso un tradimento fisico o una storia vera dove c'è amore. Se dai più peso all'amore perdoni e non mandi in rovina tutto".

Voci di chiusura anticipata: il futuro incerto del reality

Intanto, fuori dalla casa di The Couple, si vocifera sempre più insistentemente di una possibile chiusura anticipata del programma. La conduzione di Ilary Blasi non sembra bastare a risollevare gli ascolti, e la produzione starebbe valutando seriamente l'ipotesi di sospendere il reality. I concorrenti, tuttavia, non sono ancora a conoscenza di questa possibilità, e continuano ignari a vivere le loro dinamiche tra riflessioni sull'amore, scelte difficili e confessioni sorprendenti.