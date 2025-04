The Couple, la chiusura sembra vicina: quando dovrebbe andare in onda la finale anticipata

Per The Couple sarà determinante la puntata del 21 aprile: se gli ascolti saranno deludenti, Canale 5 avrebbe già stabilito un piano B e una data per la finale anticipata.

Mentre i concorrenti di The Couple temono che la puntata in onda nel lunedì di Pasquetta possa subire un calo di ascolti, non possono neppure immaginare che il destino del loro reality sarebbe già segnato proprio a causa di numeri a picco. Il nuovo programmi di Ilary Balsi, infatti, sarebbe vicino alla chiusura, ed è spuntata anche una data per la finale anticipata.

Quando andrà in onda l'ultima puntata di The Couple?

Jasmine Carrisi in crisi

Non c'è ancora nulla di certo, la scure di Mediaset non si è ancora abbattuta sullo spin-off del Grande Fratello ma pare che per la decisione finale si stiano aspettando gli ascolti della prossima puntata, che andrà in onda domani, lunedì 21 aprile.

Che sia Pasquetta o meno poco cambierà, nonostante i timori dei concorrenti, perchè i palinsesti TV sono rimasti identici alle settimane non festive, e a The Couple toccherà vedersela ancora una volta con Alberto Angela, che, ironia della sorte, con il suo Ulisse viaggerà verso una meta assai familiare al pubblico di Canale 5: Istanbul.

Oggi però Hit, firma nota del vecchio corso di TVBlog, ha fatto sapere nella sua newsletter che in effetti Mediaset starebbe seriamente pensando alla chiusura anticipata: "In principio le puntate previste erano otto, ma alla luce degli ascolti tutt'altro che brillanti, il reality show che avrebbe dovuto traghettare il pubblico fan dei reality show di Canale 5 verso L'Isola dei Famosi, potrebbe chiudere prima".

Gli ascolti, d'altronde, già non ottimi alla partenza, sono crollati di 5 punti tra la prima e la seconda puntata. Le soluzioni sul tavolo sembrerebbero ora due: se The Couple riuscirà a risalire nello share e nel gradimento, allora potrà arrivare ad assegnare l'incredibile montepremi di 1 milione di euro durante l'ottava puntata.

Brigitta e Benedicta Boccoli

Se invece, ipotesi che ormai sembra assai probabile, rimarrà stabile sul 13% di share o addirittura peggiorerà, allora si starebbe pensando di chiudere dopo 5 puntate. La finale anticipata dovrebbe andare in onda lunedì 5 maggio, tre settimane prima del previsto.

E il montepremi da sogno? Srive Hit che potrebbe essere: "opportunamente tarato verso il basso rispetto alle cinque puntate prodotte".

Quale sorte per L'Isola dei Famosi 2025?

Non far passare nemmeno una settimana tra la fine di un lunghissimo Grande Fratello (durato poco più di 6 mesi) e il debutto di The Couple non è stata certo una grande mossa, e Canale 5 sta rischiando anche di "bruciare" il terzo reality nel giro di neppure un anno.

Dopo il flop conclamato de La Talpa, con The Couple vicino alla chiusura anticipata, quale sorte si prospetta per L'Isola dei Famosi 2025? Diffcile dirlo: sappiamo che il servizio fotografico ufficiale è già stato scattato, nonostante non si sappia ancora nulla (o almeno nulla di ufficiale) rispetto ai naufraghi. Canale 5 ha cambiato l'ennesima conduttrice, e si affiderà all'esperienza di Simona Ventura per i commenti in studio, ma intanto potrebbe già dover cambiare i programmi dello show in fatto di programmazione. Se The Couple dovesse davvero chiudere prima per ascolti bassi, toccherebbe davvero all'Isola partire con ben tre settimane d'anticipo?