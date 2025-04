The Couple, Antonino Spinalbese contro Pierangelo Greco: “cosa vuoi davvero da me?”

Nella casa del nuovo reality di Canale 5 volano le accuse tra i concorrenti in attesa del televoto di lunedì che decreterà la prima eliminazione e partono le prime nomination

Ha debuttato solo da pochi giorni su Canale 5 The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi che mette alla prova coppie in un esperimento di convivenza forzata. Nonostante un format potenzialmente intrigante, gli ascolti non stanno premiando il programma: la curiosità del pubblico sembra ancora tiepida, e la sfida dell'audience è tutt'altro che vinta.

Pierangelo contro Antonino: "Fingi di farmi complimenti, ma vuoi solo colpirmi"

Intanto, però, tra le mura della casa si accende già la prima vera faida. Pierangelo Greco ha manifestato apertamente i suoi sospetti su Antonino Spinalbese, definendolo un abile stratega. Secondo il makeup artist pugliese, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe capace di muoversi con freddezza calcolata, sfruttando le dinamiche del gioco per costruirsi un vantaggio.

Greco ha confidato agli altri coinquilini: "Io ci provo anche a capire Antonino, ma ogni suo gesto mi sembra studiato. C'è qualcosa che non mi torna tra quello che dice e quello che fa". Antonino, sentendosi bersaglio di continue allusioni, ha deciso di affrontare Pierangelo in modo diretto.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

In un confronto teso, lo ha accusato di essere prevenuto e di trasformare le sue osservazioni in frecciatine mascherate da complimenti. "Tu dalla mattina alla sera mi inquadri, mi studi... Ma cosa vuoi davvero?", ha sbottato Spinalbese, esasperato. "Se mi dai dello stratega non è un complimento. Fai il finto buono, ma sotto sotto mi stai dando dell'opportunista".

Il compagno di avventura di Jasmine Carrisi non ha arretrato di un passo: "Ma chi ti pensa? Io non passo le ore a osservarti, semplicemente mi sembrano evidenti delle discrepanze. Tu dici una cosa e poi ti comporti in tutt'altro modo. Posso farmi un'idea o devo solo applaudire?" Uno scambio acceso, che ha fatto emergere una forte incompatibilità caratteriale e acceso ulteriori discussioni tra gli inquilini, alcuni dei quali iniziano a schierarsi da una parte o dall'altra.

Intanto, in vista della terza puntata in diretta prevista per lunedì 21 aprile, il clima nella casa si fa ancora più teso: sono state ufficializzate le nomination, e tra i concorrenti a rischio eliminazione ci sono due coppie che, sin dai primi giorni, hanno attirato l'attenzione del pubblico: Jasmine Carrisi & Pierangelo Greco e Thais Wiggers & Elena Barolo. Con i primi malumori già esplosi e il televoto aperto, The Couple*potrebbe presto cambiare ritmo... se i telespettatori decideranno di lasciarsi coinvolgere.