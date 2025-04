The Couple, Antonino Spinalbese conquista tutti: chi ha perso la testa per lui dentro la Casa?

Nuovi flirt scuotono la Casa di The Couple: tra sguardi, confessioni e mezze ammissioni, i concorrenti iniziano a lasciarsi andare... e qualcuno sembra già avere la sua crush.

The Couple è il nuovo reality che ha preso il posto del Grande Fratello, mantenendone alcuni elementi chiave: la location e la presenza costante delle telecamere, attive 24 ore su 24. Questa formula consente ai fan di seguire ogni conversazione all'interno della Casa e di fantasticare sui possibili flirt in corso. Il primo a catturare l'attenzione di una coinquilina sembra essere Antonino Spinalbese.

I primi flirt accendono la Casa?

Al centro dell'ultimo gossip c'è l'olimpionica Giorgia Villa, attualmente fidanzata con un certo Matteo, di cui si sa solo che è toscano. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Giorgia non sarebbe del tutto immune al fascino di Antonino Spinalbese. Ieri è stata Lucia Testa a sondare il terreno, chiedendole apertamente se l'ex di Belen le piacesse. La ginnasta ha glissato con un: "Non te lo dirò mai", salvo poi aggiungere: "Ma piace un po' a tutti, dai. Oggettivamente credo sia palese".

Poco dopo, è stata la stessa Giorgia a tornare sull'argomento. Parlando con Andrea Tabanelli e Laura Maddaloni, ha ammesso che la sua crush potrebbe trovarsi proprio all'interno del programma: "Basta che non dite pubblicamente chi è la mia crush, altrimenti è finita. Sì, mi rovini se lo dici. È qui dentro? Probabile. Chi è? Non te lo dirò mai. Ho paura che escano delle clip".

Giorgia Villa

Ma Giorgia non è l'unica ad aver notato qualcuno. Anche Danilo Mileto ha confessato di essere attratto da Thais Wiggers, showgirl brasiliana. Lei, pur ringraziandolo per il complimento e dichiarandosi lusingata, ha però smorzato le sue speranze, ribadendo di essere innamorata del suo attuale compagno. In passato, Thais ha avuto una relazione con Teo Mammucari, dal quale ha avuto una figlia nel 2008.

Tornando ad Antonino, nei giorni scorsi si è parlato di un legame nascente con Jasmine Carrisi. Secondo i rumors, i due si sarebbero sentiti già prima dell'inizio del programma e, una volta nella Casa, tra loro sarebbe anche scattato un bacio sfuggito alle telecamere che trasmettono la diretta su Mediaset Extra.