The Couple, Danilo e Fabrizio Mileto: chi sono i fratelli pugliesi, unici concorrenti NIP

Sono entrati in quota "nip" a The Couple, ma tempo la prima puntata, e l'attenzione era già tutta su di loro. Lo strafalcione sulla Sardegna che non è Italia ha fatto il giro del web, così come il momento in cui non hanno riconosciuto l'immagine di Dante Alighieri o, ancora, quando la stessa sorte è toccata a Napoleone.

Fabrizio e Danilo Mileto sono stati protagonisti nell'esordio del reality di Canale 5, ecco cosa sappiamo di loro.

Danilo e Fabrizio Mileto: chi sono i nip di The Couple

Originari di Bari, tifosi dell'Inter, Danilo e Fabrizio sono nati rispettivamente nel 1992 e nel 1997 e sono laureati in economia. Molto affiatati e somiglianti, sembrano essere una cosa sola: stessi studi, stessa professione. Oltre ad aver conseguito la medesima laurea, si occupano entrambi di aste immobiliari. Hanno dichiarato che se dovessero vincere il montepremi di un milione di euro, lo userebbero per aprire la propria società e, inoltre, per comprare una piccola casa sul mare ai genitori.

Danilo, il fratello maggiore, lavora però anche come modello: basta dare un'occhiata al suo profilo Instagram per vedere i tanti scatti pubblicati prima dell'avventura su Canale 5. È seguito dall'agente Paola Benegas, che ha tra i suoi assistiti Lorenzo Spolverato e Helena Prestes.

Durate la puntata, si è descritto come vulcanico, forte e passionale; una persona capace di coinvolgere chiunque intorno a lui.

Si è invece presentato come calmo, razionale e attento, il fratello Fabrizio. Più riservato rispetto a Danilo, Fabrizio condivide via social soprattutto le foto dei suoi viaggi e qualche sporadica incursione nei servizi fotografici.

Nel corso della prima puntata hanno mostrato un grande attaccamento alla famiglia e una scarsa propensione ai lavori di casa (o meglio: lasciano che faccia tutto la madre).