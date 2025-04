The Couple: a che ora torna la diretta su Mediaset Extra, quando andrà in onda la terza puntata

Dopo lo stop di oltre 24 ore, torna stasera la diretta, sul canale 55 e in streaming, di The Couple, che non recupererà in settimana la puntata persa di lunedì.

The Couple è ancora in vita. Il reality condotto da Ilary Blasi non è andato in onda ieri, lunedì 21 aprile, per via della morte di Papa Francesco e del conseguente cambio di programmazione imposto dalle circostanze. La diretta dalla Casa però, dopo aver subito uno stop di oltre 24 ore, si prepara a tornare oggi su Mediaset Extra. Per il sollievo degli spettatori che per ore hanno espresso via social il timore di una cancellazione ormai decisa ma non comunicata.

A che ora torna la diretta giornaliera di The Couple

Brigitta e Benedicta Boccoli

Dopo aver trasmesso in simulcast con Tgcom24, e aver ospitato contenuti religiosi per il resto del tempo, il canale 55 del digitale terrestre si prepara finalmente a tornare alla sua funzione delle precedenti settimane. Dalle ore 20:40 di martedì 22 aprile riprenderà la diretta dalla casa che ospita i concorrenti di The Couple. L'annuncio è arrivato attraverso i social ufficiali del reality.

Naturalmente la diretta riprenderà anche in streaming su Mediaset Infinity.

Quando andrà in onda la terza puntata su Canale 5

The Couple è ufficialmente tornato sull'ammiraglia Mediaset nel pomeriggio di oggi, con la sua consueta striscia quotidiana, ma per questa settimana non andrà in onda nessuna diretta in prima serata. A quanto pare Mediaset ha deciso di non far recuperare a Ilary Blasi l'appuntamento perso ieri sera, sostituito dal film Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente.

La terza puntata di The Couple andrà quindi in onda lunedì 28 aprile in prima serata. Ci si domanda però quanto una simile decisione non influenzerà ancora di più gli ascolti, già bassi, dei precedenti appuntamenti. Considerando le oltre 24 ore senza informazioni dalla Casa, e le due settimane senza la puntata in prime time, cosa ne sarà del già relativamente scarso interesse verso il reality show con il montepremi più alto di sempre?