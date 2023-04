The Conjuring: la saga horror diventa una serie tv

La saga horror di The Conjuring verrà adattata in una serie tv. Ad annunciarlo sono stati i responsabili di Warner Bros. Discovery durante la presentazione dei nuovi progetti in fase di sviluppo per la piattaforma di streaming Max.

La serie The Conjuring dovrebbe continuare la storia iniziata nei film. Peter Safran è coinvolto come produttore esecutivo e James Wan, produttore e regista di vari film del franchise, potrebbe avere un ruolo da produttore esecutivo tramite la sua Atomic Monster, che sostiene economicamente la realizzazione del progetto collaborando con Warner Bros Television.

La saga di The Conjuring ha incassato in totale 2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Oltre ad alcuni sequel, la saga horror è composta dagli spinoff con al centro Annabelle e The Nun, presenze inquietanti introdotte nei film originali. Entrambi i progetti hanno dato vita a ulteriori sequel. The Nun 2 arriverà nelle sale americane l'8 settembre.

The Conjuring 4, invece, potrebbe essere l'ultimo capitolo cinematografico della saga. La sceneggiatura del film sarà firmata da David Johnson, già autore degli script di The Conjuring - Il caso Enfield e The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo.

I protagonisti saranno nuovamente Vera Farmiga e Patrick Wilson nel ruolo dei coniugi Warren, alle prese con situazioni sovrannaturali inspiegabili.