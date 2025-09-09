The Conjuring - Il Rito Finale batte ogni record per un film horror ai box office internazionali

The Conjuring - Il Rito Finale ha stabilito un nuovo record di incassi ottenendo il miglior debutto a livello globale per un film horror.

Il franchise targato Warner Bros e New Line ha infatti raggiunto quota 194 milioni di dollari in tutto il mondo.

I record di The Conjuring - Il Rito Finale

Gli incassi ottenuti dal capitolo finale di The Conjuring hanno permesso al film di superare il precedente primato che era stato stabilito nel 2017 da It, che si era fermato a quota 190 milioni di dollari.

Ai box office internazionali, inoltre, The Conjuring - Il Rito finale, di cui potete leggere la nostra recensione, è arrivato al debutto a 110 milioni di dollari, superando di molto i 92 milioni che aveva ottenuto It: Capitolo 2 nel 2019.

The Conjuring - Il Rito finale: Vera Farmiga, Patrick Wilson durante una conferenza

Negli Stati Uniti, invece, il lungometraggio è rimasto alle spalle dei due film tratti dal romanzo di Stephen King, non arrivando a superare 84 milioni di dollari, cifra inferiore ai 123 e ai 91 milioni incassati da It e It: Capitolo 2.

L'horror diretto da Michael Chaves può contare su un budget di 55 milioni, rappresentando quindi un ottimo risultato commerciale per Warner Bros. The Conjuring, inoltre, è il franchise con i migliori incassi di sempre, avendo superato quota 2.3 miliardi di dollari ai box office.

Cosa racconta il film

Il nuovo lungometraggio conclude la storia dei coniugi Warren interpretati sul grande schermo da Vera Farmiga e Patrick Wilson, impegnati ad affrontare un nuovo caso, scoprendo un inaspettato legame con il proprio passato. La minaccia potrebbe tuttavia essere più grande di quanto avrebbero potuto prevedere, con conseguenze potenzialmente mortali.

Nel cast ci sono anche Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

Chaves dirige una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, su un soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan basato sui personaggi creati da Chad Hayes & Carey W. Hayes. I produttori esecutivi sono Michael Clear, Judson Scott, Natalia Safran, John Rickard, Hans Ritter e David Leslie Johnson-McGoldrick.