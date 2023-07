The Conjuring: il regista Michael Chaves smentisce il legame col franchise di uno degli spinoff

Dopo l'uscita di The Conjuring nel 2013, alcuni dei personaggi più iconici hanno ottenuto degli spin-off con progetti come Annabelle e The Nun, ma quando La Llorona - Le lacrime del male è arrivato nei cinema nel 2019, la presenza di Annabelle sembrava suggerire che il film facesse segretamente parte della serie. Tuttavia, il regista Michael Chaves ha spiegato perché il film non fa tecnicamente parte del franchise.

"Molte persone ne hanno parlato a lungo e penso di aver giocato a fare il finto tonto in passato", ha rivelato Chaves a Entertainment Weekly. "L'idea era che la comparsa di Annabelle doveva essere una piccola sorpresa che avresti scoperto mentre guardavi il film, nulla di più alla fine dei conti."

La Llorona - Le lacrime del male, la donna che piange in una foto scattata a Lucca

"Una delle ragioni per cui non poteva far parte ufficialmente dell'universo di The Conjuring era che uno dei produttori chiave, ovvero Peter Safran, non aveva lavorato alla pellicola. The Conjuring dopotutto è la sua creatura, sua e di James, e loro sono ancora i due produttori principali", ha spiegato il regista.

A complicare ulteriormente la situazione, alla premiere mondiale del film, è stata commessa una svista, presentandolo per errore come parte dell'amata serie: "La cosa divertente è che doveva essere un segreto, doveva essere una sorta di easter egg ma alla première del film c'è stata una svista. Il presentatore ha introdotto il film come il prossimo capitolo dell'universo di The Conjuring. Quello è stato un grande errore e la genesi di tutto."