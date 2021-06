The Conjuring: Per ordine del Diavolo: le scene post credits eliminate e il finale del film

Il regista di The Conjuring: Per ordine del Diavolo, Michael Chaves, ha parlato del finale del film, che chiude la trilogia e delle scene post credits che non sono state inserite nel montaggio definitivo.

In occasione di una conversazione con NME su The Conjuring: Per ordine del diavolo, il regista Michael Chaves ha parlato del finale del film e, soprattutto, di una scena post credits eliminata dal montaggio finale che potrebbe svelare molto relativamente al ConjuringVerse.

Il film, di cui abbiamo parlato nella recensione di The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, pone fine alla trilogia di The Conjuring, creata da James Wan ed espansa nel ConjuringVerse. A quanto pare, una particolare scena post-credits di The Conjuring 3 è stata rimossa dal montaggio definitivo del film perché avrebbe rivelato fin troppo del futuro del franchise e dell'universo condiviso. Michael Chaves non ha voluto rivelare alcun dettaglio sulla sequenza in questione ma ha dichiarato di essere molto soddisfatto della riuscita complessiva del film e, soprattutto, del suo finale.

La sensazione a cui Michael Chaves ha voluto dare vita è stata proprio quella di conclusione di una trilogia. Piuttosto che lasciare le porte aperte per eventuali nuove avventure con i coniugi Ed e Lorraine Warren, il regista ha optato per la restituzione di un'idea di fine. Secondo Chaves, quanto concepito nella sequenza post-credits rimossa sarebbe stato sviluppato in un potenziale ottavo capitolo di The Conjuring. Sorridendo, il regista ha affermato: "Questo è il motivo principale della rimozione della scena dai titoli di coda del film: il pubblico non avrebbe compreso ciò che si sarebbe trovato di fronte".

Già in occasione di una precedente intervista, Michael Chaves ha evidenziato gli aspetti dark di The Conjuring: Per ordine del Diavolo e ha dichiarato di aver voluto omaggiare L'esorcista.