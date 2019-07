The Conjuring - L'evocazione: la vera casa del film diventerà un museo

La casa resa nota dalla saga di James Wan The Conjuring - L'evocazione sarà presto visitabile, grazie alla nuova famiglia proprietaria dello stabile.

Come molti sanno, The Conjuring è un horror tratto da fatti realmente accaduti, un caso paranormale effettivamente investigato nella vita reale dai coniugi Ed e Lorraine Warren, che documentava l'incubo vissuto dalla famiglia Perron nella loro fattoria a Harrisville, Rhode Island, nel 1971.

Da allora, si dice che la casa sia rimasta infestata dallo spirito di una donna di nome Bathsheba Sherman, e i nuovi proprietari confermano che ancora oggi succedono ancora fatti inspiegabili al suo interno. Proprio questi ultimi, Cory e Jennifer Heinzen, stanno restaurando la casa e contano di aprirla al pubblico entro fine anno.

I coniugi hanno parlato degli eventi paranormali che ancora accadono nella casa di The Conjuring - L'evocazione: "Abbiamo visto porte che si aprivano, passi e colpi. Ho avuto difficoltà a stare lì da solo. Non ho la sensazione che ci sia qualcosa di malvagio, (ma) c'è un certo traffico... Si può dire con certezza che ci sono un sacco di cose che stanno avvenendo in giro per casa. Sono sempre stato affascinato dai Warren. È proprio come un pezzo di storia del paranormale questa casa. Ci siamo immediatamente innamorati di questo posto. Otto ettari e mezzo di terreno, un fiume nella parte posteriore e uno stagno, è così sereno laggiù. Non ci siamo mai preoccupati della storia dietro alla casa, è una bella casa. "

E voi, passereste una notte nella casa della famiglia Perron?