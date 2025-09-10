The Conjuring, lo sviluppo della serie compie dei passi in avanti: trovata la showrunner

HBO Max aveva annunciato lo sviluppo dello show televisivo che proseguirà la storia della saga horror 2 anni fa e ora c'è un importante update.

Il successo di The Conjuring - Il Rito Finale sembra abbia fatto compiere alla serie tv della saga horror dei passi importanti. HBO Max ha infatti annunciato che è stata trovata la showrunner e ha svelato nuovi nomi coinvolti come sceneggiatori.

L'update sulla serie horror

Alla guida del progetto per il piccolo schermo di L'Evocazione - The Conjuring ci sarà quindi Nancy Won (Tiny Beautiful Things, Jessica Jones), coinvolta anche come produttrice esecutiva. Nel team di autori spazio poi a Peter Cameron e Cameron Squires, entrambi nel team di show Marvel come WandaVision e Agatha All Along.

Lo show televisivo è in fase di sviluppo da circa due anni e, all'epoca, veniva descritto come una continuazione della storia raccontata nei film.

Tra i produttori ci sono Peter Safran e Atomic Monster di James Wan.

Vera Farmiga in una scena del film horror paranormale L'Evocazione - The Conjuring

Il primo capitolo della saga cinematografica di The Conjuring ha debuttato nel 2013 e aveva come star Patrick Wilson e Vera Farmiga nei ruoli di Ed e Lorraine Warren, due esperti del paranormale alle prese con dei casi sovrannaturali. Il franchise ha poi dato vita a film spinoff come Annabelle e The Nun.

Nelle sale, in totale, The Conjuring ha incassato quasi 2.5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Cosa racconta il film

Nei cinema è attualmente in programmazione The Conjuring - Il Rito finale, di cui potete leggere la nostra recensione, che conclude la storia dei coniugi Warren interpretati sul grande schermo da Vera Farmiga e Patrick Wilson, impegnati ad affrontare un nuovo caso, scoprendo un inaspettato legame con il proprio passato. La minaccia potrebbe tuttavia essere più grande di quanto avrebbero potuto prevedere, con conseguenze potenzialmente mortali.

Nel cast ci sono anche Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

Chaves dirige una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, su un soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan basato sui personaggi creati da Chad Hayes & Carey W. Hayes. I produttori esecutivi sono Michael Clear, Judson Scott, Natalia Safran, John Rickard, Hans Ritter e David Leslie Johnson-McGoldrick.