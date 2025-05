The Conjuring: Last Rites, i coniugi Warren lottano contro il male nel trailer

La saga horror di The Conjuring si concluderà con il film Last Rites e il trailer anticipa qualche dettaglio del nuovo caso dei coniugi Warren.

New Line ha pubblicato online il trailer dell'ultimo capitolo della saga di The Conjuring che si intitola Last Rites.

Il video promozionale del nono tassello del franchise horror mostrerà un nuovo caso molto difficile per i coniugi Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Cosa mostra il trailer

Il film The Conjuring: Last Rites arriverà nei cinema americani il 5 settembre ed è stato diretto da Michael Chaves.

La sceneggiatura è invece firmata da Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, da una storia di Johnson-McGoldrick e James Wan, coinvolto anche come produttore insieme a Peter Safran.

Nel trailer si vedono Ed e la moglie, i protagonisti interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga, che ricordano come ogni caso, ogni famiglia e ogni situazione siano diversi e tutto può accadere. Nel video spazio quindi a terrificanti apparizioni, possessioni ed eventi inspiegabili.

Cosa racconterà il film

Nel film, secondo le indiscrezioni e le notizie che sono state condivise negli ultimi mesi grazie a interviste e articoli con foto e dettagli in anteprima, i due esperti del mondo dell'occulto Ed e Lorraine vengono richiamati dal loro ritiro per indagare sulla famiglia Smurl, un caso paranormale ben documentato avvenuto tra gli anni '70 e '80.

Tra i protagonisti ci sono Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter che riprende il ruolo di Padre Gordon.

Il cast del film include anche Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, Tilly Walker, Molly Cartwright, Peter Wight e Kate Fahy.